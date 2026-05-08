FitCuba: punto de encuentro, reflexión y proyección para el turismo

La Habana, 8 may (ACN) La Feria Internacional de Turismo (FitCuba) constituyó punto de encuentro, reflexión y proyección para la industria sin humo en el país, dijo hoy Juan Carlos García Granda, ministro del sector.

En sus palabras de clausura del evento profesional más importante del ministerio de Turismo (Mintur) en la Isla, el titular expresó que esta modalidad virtual fue una plataforma de oportunidades donde se construyeron alianzas, pese a las amenazas y a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos.

García Granda agradeció a los más de mil operadores turísticos que se inscribieron en www.fitcuba.net para apreciar en el escenario digital las propuestas del destino Cuba, único por los valores que atesora, desde la hospitalidad de su gente, la cultura, naturaleza, historia, patrimonio y gastronomía.

Durante dos días tuvieron lugar conferencias, presentaciones de productos, competencias, y negociaciones entre turoperadores, agentes de viajes, cadenas hoteleras y proveedores, entre otros.

Cuba ha demostrado estar lista para recibir al mundo con mucho que aportar y continuar construyendo de manera innovadora, dijo el ministro.

A Varadero se dedicó esta 44 edición, se presentaron más de 100 stands, y acudieron a FitCuba virtual profesionales de más de una decena de paises.

Para el sábado está previsto el día del gran público, en el parque Josone, de la Península de Hicacos, con atractivas propuestas de cara al veramo.