Empresa Zeti enfrascada en reparación de torres de alta tensión

Matanzas, 24 oct (ACN) Fuerzas de la Sucursal Matanzas de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (ZETI) laboran en el mantenimiento de torres de alta tensión en el municipio de Jovellanos, tarea de relevancia en función de la seguridad del sector electroenergético. María de los Ángeles Martínez Matienzo, jefa del Grupo Comercialización, Desarrollo y Negocios de la Sucursal Matanzas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que constituyen cinco las torres de alta tensión a reparar, cada una con diversos niveles de complejidad.

Los soldadores que realizan la tarea caminan entre la maleza o montan en carretón alado por bueyes hasta llegar al lugar de trabajo, cargan con los utensilios a pesar de que les pesen, no los detiene ni el sol o el fango para reparar lo que mañana puede ocasionar un daño fatal, destacó Martínez Matienzo.

El apoyo a los trabajos de recuperación del sector eléctrico constituye una tarea de orden para la entidad, donde haga falta nuestro servicio allí estamos, ahorramos recursos, sustituimos importaciones, no hay bloqueo que sea capaz de destruir la voluntad de seguir adelante, añadió la especialista.

Fundada el 27 de octubre de 2010, Zeti constituye una empresa de apoyo al Grupo Azcuba con la misión de brindar servicios técnicos especializados a la industria azucarera, pero contribuye además en otros importantes programas que requieren servicios técnicos industriales.

La entidad posee 13 Unidades Empresariales de Base a lo largo de todo el país, 10 de ellas son sucursales y tres fábricas. La Sucursal Matanzas radica en la zona de Canímar. Su actividad fundamental es la construcción de estructuras metálicas a través del servicio de montaje, desmontaje, techado y cuenta con un hábil equipo de soldadores.

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