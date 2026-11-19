Holguín, 19 nov (ACN) La Corporación Productora y Exportadora de Tecnología Electrónica (Copextel) en la provincia de Holguín continúa las labores para el cambio de matriz energética en instituciones económicas y sociales del territorio mediante sistemas de respaldo que aprovechan la radiación solar.

Alejandro Jiménez Sanzano, jefe del taller del municipio cabecera, explicó a la ACN que, ante la limitada disponibilidad de combustibles fósiles en el país, la entidad diseña paulatinamente soluciones fotovoltaicas para favorecer la continuidad de la producción y los servicios.

Estas acciones abarcan centros priorizados que atienden a la población, como funerarias, policlínicos y hogares de ancianos en varios municipios, incluidos Mayarí, Cueto y Gibara.

Entre los beneficiados están el policlínico y la funeraria de Velasco, en Gibara, donde la empresa instaló sistemas fotovoltaicos de dos kilovatios (kW) de capacidad, dotados de baterías de seis kW y cuatro paneles, informó.

Esa configuración resulta adecuada en centros pequeños, pues permite mantener la iluminación, habilitar las tomas de corriente y conectar equipos de consumo bajo y medio, señaló.

Las sucursales financieras, como las del Banco Popular de Ahorro, reciben prioridad con vistas a asegurar la continuidad de sus servicios ante las interrupciones eléctricas, y disponen de respaldo en diversas operaciones.

Copextel participa también en el montaje de sistemas aislados en comunidades de difícil acceso a través del proyecto Fortalecimiento del Liderazgo y Participación de la Mujer en el Sector de la Energía Renovable en Cuba, comentó Jiménez Sanzano.

El Aeropuerto Internacional Frank País, la rama pesquera e instalaciones del turismo figuran entre los destinatarios de las soluciones que diseña la entidad, añadió.

La filial holguinera de Copextel contribuyó a la ejecución y el mantenimiento de los parques fotovoltaicos Corúa cinco, en Mayarí; Providencia, en el municipio cabecera, y La Caridad-Potrerillo, en Rafael Freyre, con una potencia de 21,8 megavatios cada uno.