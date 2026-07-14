Con buen paso acopio de tabaco en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, 14 jul (ACN) Con unas mil 114 toneladas (t) recolectadas hasta hoy, de las mil 700 t estimadas en la actual campaña, el acopio de tabaco marcha con buen paso en la provincia de Sancti Spíritus, una de las principales plazas del cultivo en Cuba.

Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la Empresa de Acopio y Beneficio de la hoja en esta región central, subrayó a la ACN que, tras varios años sin cumplir el plan técnico económico, la intención es recoger antes de que finalice el mes de agosto todo lo pactado en esta contienda y superar los rendimientos anteriores.

Aclaró que en el calendario precedente se obtuvo apenas 0,94 t por hectáreas (ha); sin embargo, en este se prevé 1,13 t por ha, a partir del comportamiento de las vegas, de las atenciones de los productores y de la amplia cultura agraria alrededor de un surtido que tiene en Cabaiguán y Taguasco sus áreas más representativas.

Entre los factores que permitieron esta recuperación paulatina de la solanácea, el directivo mencionó la garantía de los recursos, sobre todo de fertilizantes, plaguicidas, posturas, mangueras para el riego y, en alguna medida, del combustible; además de los incentivos económicos para estimular la modalidad sol en palo, la más extendida en el territorio.

Hernández Toledo insistió en que luego de que el cultivo “tocara fondo” en la provincia y alcanzara su producción más baja, la entidad trabaja en cada contienda para asegurar, primero, los insumos esenciales, al tiempo que le brinda una atención diferenciada al sol en palo, la de mayores afectaciones en anteriores cosechas.

Al referirse al tabaco tapado puntualizó que mantiene un crecimiento sostenido y una alta calidad; en tanto, reiteró que aún en medio de las limitaciones con el combustible, hoy la prioridad es acopiar toda la hoja que está lista en las casas de cura.

Sancti Spíritus plantó en la campaña 2025-2026 unas mil 490 ha, más del 80 por ciento de ellas en la etapa óptima (octubre, noviembre y diciembre); mientras, para la venidera proyecta un crecimiento de cerca de 300 ha.