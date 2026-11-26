La Habana, 26 nov (ACN) El cierre de la 42 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) significa la apertura de una nueva etapa de trabajo donde las oportunidades presentadas deben mantener su curso para el desarrollo y beneficio del país, aseguró hoy Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República.

Durante la clausura del evento, Marrero Cruz señaló la importancia de las transformaciones económicas y sociales (TES) para la apertura del comercio exterior a nuevos actores y la captación de inversión extranjera.

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Actualizarán en FIHAV 2026 sobre transformaciones económicas y sociales

Jornada de FIHAV 2026 versará sobre potencialidades comerciales en Cuba

Añadió que las TES impulsan la descentralización de facultades, las fuerzas productivas, una mayor autonomía empresarial y una gestión diferente de los recursos humanos y financieros.

El premier cubano subrayó que la realización de una ronda de negocios con más de 300 empresarios de 15 países y la actualización de la cartera de oportunidades de negocios con capital extranjero trazan el camino para futuras inversiones que contribuyan a la producción de bienes y servicios y al mismo tiempo influyan en la calidad de vida de la población.

Agregó que el foro empresarial de cubanos en el exterior refuerza la voluntad del país de insertarse en programas de inversión y negocios tanto con el sector estatal como el privado.

Manifestó que la feria demuestra que el diálogo, la cooperación y el respeto son el camino para construir acciones comerciales de beneficio mutuo.

Resaltó la pertinencia de la nueva Ley de Inversión Extranjera que se presentará próximamente ante el parlamento cubano, cuyo propósito es fortalecer un entorno que brinde viabilidad a los negocios y genere confianza en las empresas.

El jefe de gobierno expuso que en medio de un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y el cerco energético, el país no se detiene y logrará los objetivos propuestos para impulsar el crecimiento económico.

Marrero Cruz agradeció la participación en la cita de los más de mil empresarios de 46 países y de las 12 delegaciones oficiales y los convocó para la 43 edición de la Feria Internacional de La Habana que se celebrará en 2027.

Además de mostrar una Cuba abierta al mundo, FIHAV 2026 reflejó las potencialidades de un país que se ha ganado un lugar en el mercado internacional.