Chequea Tapia Fonseca accionar en polo productivo La Cuba

Ciego de Ávila, 4 mar (ACN) El aprovechamiento de los sistemas de riego en áreas del polo productivo La Cuba, en Ciego de Ávila, fue chequeado por Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, durante una visita a ese enclave, perteneciente a la empresa agropecuaria de igual nombre, ubicada en el municipio de Baraguá.

Tapia Fonseca, quien realizó un recorrido durante domingo y lunes por unidades cañeras, centrales azucareros, la bioeléctrica, entidades agropecuarias y la universidad en la provincia avileña, enfatizó en la importancia de la reanimación de La Cuba, cuyo encargo estatal es garantizar producciones de alimentos al territorio y a los balances nacionales.

En 2020 La Cuba garantizó 20 productos agrícolas a 254 instalaciones del turismo en el territorio nacional, y desde 1995 hasta ese año fue rentable y con ganancias, a pesar de ciclones y desastres naturales.

El vice primer ministro, en intercambio con directivos y obreros de esa empresa, y de la Agricultura en el territorio, indagó por el uso que se les da a las 38 máquinas de riego que funcionan actualmente en el emporio, uno de los primeros creados en el país y que llegó a convertirse en líder bananero.

Recordó que el objetivo de su diseño fue producir para gran parte de la Isla, por lo que recuperarlo es necesario para ponerle comida al pueblo en la mesa.

Ricardo Varona Pestana, director de La Cuba, informó que de los 152 cuadrantes que se benefician con los sistemas de riego, 114 fueron cubiertos en la recién terminada campaña de frío con cultivos como papa, yuca, boniato, calabaza, maíz, plátano fruta y burro.

Como estrategia del polo -dijo Varona Pestana- se trazó que cada una de las 38 máquinas de riego tenga un cuadrante sembrado de boniato, pues es un cultivo de ciclo corto que bien puede mantener su presencia en placitas y mercados.

Tapia Fonseca visitó, además, la biofábrica ubicada en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, donde verificó el retroceso que existe allí en la extensión de variedades de plantas, por lo que indicó fortalecer el vínculo con usufructuarios para recuperar sus funciones, no solo por las investigaciones que allí se realizan sino también por su aporte al sector agrícola del territorio.

Acompañado por Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, y Alfre Menéndez Pérez, gobernador a igual instancia, Tapia Fonseca llegó, también, a la Empresa Agroindustrial Ceballos donde evaluó el sistema de trabajo de la entidad con las bases productivas, las exportaciones y el programa de recuperación de la piña.

Enfatizó que hay que cambiar métodos y estilos de trabajo en los que prime una dirección por la economía, con el aprovechamiento de los exiguos recursos al alcance, el control del combustible por el índice de consumo para evitar desvíos e ilegalidades.

Lo que no funciona debemos cambiarlo, tenemos exceso de reuniones que no van a la base de los problemas del campo porque, entre otros, no hacemos los chequeos con cumplimiento de acuerdos, responsables, fecha de solución, y su debida exigencia, comentó Tapia Fonseca.