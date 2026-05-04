Cadenas hoteleras cubanas con novedades en feria de turismo virtual

La Habana, 4 may (ACN) Las cinco cadenas hoteleras nacionales estarán presentes en la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026) que se desarrollará en escenario virtual, los días siete y ocho venidero y el nueve dedicado al gran público de manera presencial en el parque Josone, de Varadero.

El programa del evento publicado ya en el sitio www.fitcuba.net, a donde pueden inscribirse los interesados en participar, da cuenta de que el día ocho a partir de las 10.00 de la mañana las caderas Gaviota, Cubanacan, Gran Caribe, Islazul y Campismo Popular presentarán sus novedades para la temporada 2026/2027, opciones de alojamiento, excursiones, animación y otras ofertas serán expuestas para quienes acudan a la cita virtual.

La Corporación de la Aviación Cubana (Cacsa) también comparecerá ese día para promover sus estrategias.

Bajo el slogan Cuba más que sol y playa, especialistas de la agencia de viajes San Cristóbal, Gaviota Tour, Paradiso, Servicios Médicos Cubano y Cubasol darán a conocer propuestas de turismo urbano, de naturaleza en el centro del país, eventos culturales, turismo de salud y eventos y servicios, respectivamente, con detalles que atraparán la atención de los participantes.

Cientos de turoperadores, representantes de agencias de viaje, aerolíneas y otros operadores turísticos ya se registraron en la plataforma virtual que utiliza el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en este, el evento de carácter profesional más importante de la industria turística cubana, confirmaron a la Agencia Cubana de Noticias especialistas del Ministerio de Turismo (Mintur).

A Varadero, mayor destino de sol y playa de Cuba, se dedica esta edición de FitCuba, para promover sus valores naturales con alrededor de 20 kilómetros de arena fina y aguas azul turquesa, una planta hotelera en la primera línea del litoral y una infraestructura extrahotelera con variadas ofertas para la familia.