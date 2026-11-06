Academia de Artes Manuales impulsa el emprendimiento en Holguín

Holguín, 6 nov (ACN) La Academia de Artes Manuales Ana Betancourt consolida la creación artesanal como fuente de ingresos personales en un espacio de formación docente con aristas económicas.

Yenicet Ricardo Ricardo, directora del centro, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad contribuye a la formación profesional por los saberes que transmite a los estudiantes, quienes, en la mayoría de los casos, terminan por desear todos los cursos.

Destacó que, desde el primer momento en que adquieren el conocimiento, lo aplican y lo desempeñan como un oficio, una vía alternativa de generar ingresos o un emprendimiento desde el hogar.

La directora resaltó el papel del centro en la enseñanza de la artesanía con materiales reciclados, incluida en los programas de estudio como el curso de muñequería o miscelánea, que genera alternativas sostenibles de emprendimiento.

Saraí Teresa Aguilar Hernández, artesana y profesora de la academia, se interesó por los talleres desde su trabajo en el Banco de Crédito y Comercio, donde ayudaba a sus compañeras en la elaboración de maquetas, el envoltorio de regalos y otras manualidades.

Dada la inclinación por estas prácticas, cursó estudios sobre flores de foami, tejido, peluquería, cerámica fría, corte y costura, parche utilitario, diseño y otros temas que le permitieron adentrarse en el mundo de la creación.

A Teresa le motiva enseñar y compartir lo que sabe por la función social y la esperanza que brinda a muchas mujeres con limitaciones económicas por su condición de cuidadoras de familiares o con dificultades de aprendizaje, quienes han encontrado en sus aulas una posibilidad de desempeño.

Refirió que, desde su preparación como licenciada en Economía, estimula el cálculo de costos, inversión, competencia y sostenibilidad propia, sin excederse en los precios de sus trabajos.

La institución, perteneciente a la Empresa Provincial de Industrias Locales Varias, promueve en más de 30 cursos el aprovechamiento de insumos reciclables mediante técnicas como misceláneos, confecciones textiles, adornos y utilitarios, lo que impulsa el crecimiento profesional en diversas categorías del diseño manual.