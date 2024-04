Dura pelea por liderato de Serie Nacional de Béisbol

La Habana, 10 abr (ACN) Tres equipos amanecen hoy en pugna por el liderato de la LXIII Serie Nacional de Béisbol, cuando restan un par de desafíos para arribar al primer tercio de su etapa clasificatoria.

Luego de su victoria de ayer, Pinar del Río quedó solo en la cima con balance de 17-6, con un juego de diferencia sobre Industriales y Ciego de Ávila, ambos con 16 triunfos y siete reveses.

Los más occidentales han hilvanado una racha de cinco éxitos consecutivos a pesar de las ausencias de Erly Casanova y Frank Luis Medina, quienes al momento de su partida a cumplir contratos profesionales en la Liga Italiana eran los dos lanzadores más efectivos del torneo.

Para el desafío de este miércoles, donde buscarán mantener la posición de privilegio frente a Holguín, han anunciado a Jenier Álvarez para subir a la lomita, un serpentinero con tres victorias que hará su segunda apertura de la temporada.

En 23.2 entradas lanzadas, apenas ha permitido seis anotaciones limpias y sus contrarios le promedian al bate solo .188.

Su rival será Yadir Bornot, quien ha soportado 14 anotaciones (dos sucias) en 15 capítulos y exhibe balance de 0-3 en la campaña.

Industriales, que también ha archivado cinco triunfos en línea, buscará escalar a la cúspide a costa de Villa Clara, un equipo con la ofensiva más débil entre todos los equipos participantes (.237).

Los Leopardos colocarán en el montículo a su estelar Freddy Asiel Álvarez, que aunque ha perdido un par de desafíos le anotan menos de cuatro limpias cada nueve capítulos de labor.

Marcos Ortega fue anunciado por los capitalinos, otro que también compila dos fracasos y ha boleado a 11 contrarios en 13 apartados de trabajo.

Por último, los Tigres tratarán de salir del mal momento que los ha llevado a caer cinco veces consecutivas y para vencer a Artemisa dependerán de Ediel Ponce, un novato que tiene foja de 2-1 y un promedio de carreras limpias por juego de solo 2.25.

Elian Moreno (1-1) será el encargado de lanzar las serpentinas por los Cazadores, con el objetivo de mejorar su actuación en una contienda donde sus rivales le conectan para .398 y ha aceptado 18 carreras limpias en igual cantidad de entradas lanzadas.

También están pactados para hoy los duelos Las Tunas-Mayabeque (Leandro Cañada vs Albert Valladares), Guantánamo-Matanzas (Joel Tejeda vs Shaiel Cruz) y Sancti Spíritus-Granma (Alex Guerra vs Sammy Benítez).

Completarán la cartelera La Isla-Camagüey (Yunier Gamboa vs Rodolfo Soris) y Cienfuegos-Santiago de Cuba (Yadiel Loyola vs Alberto Bisset).