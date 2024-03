Comienza hoy la Serie Nacional de Beisbol LXIII

La Habana, 9 mar (ACN) La LXIII Serie Nacional de Beisbol, máximo espectáculo deportivo del país, dará inicio hoy en ocho parques con la ceremonia inaugural en el estadio Julio Antonio Mella de Las Tunas entre los anfitriones Leñadores y los Alazanes de Granma.

Todos los partidos, según informó la víspera la Federación Cubana de este deporte en su cuenta oficial de X, se jugarán por el momento en el horario vespertino (2:00 pm) hasta que la situación energética permita realizar desafíos nocturnos como se había anunciado en el congresillo técnico.

Por los tuneros, campeones de la pasada edición, subirá al montículo el diestro Yasel Labrada, quien obtuvo tres victorias ante dos reveses en la temporada anterior, mientras por los visitantes lo hará el experimentado Leandro Martínez, que dejó balance de 5-1 y le restan ocho éxitos para arribar a la centena en su carrera.

Los vigentes monarcas han triunfado en cuatro de los cinco pleitos que han disputado al inicio de la contienda y tratarán de aprovechar la localía en estos dos primeros para comenzar delante una carrera a la postemporada que se extenderá hasta 75 partidos.

En el estadio Latinoamericano los subcampeones Industriales de La Habana, con Raymond Figueredo en la lomita, recibirán a los Piratas de La Isla, que dependerán de su estelar Jonathan Carbó, y Santiago de Cuba (medallistas de bronce) enfrentarán en su casa del Guillermón Moncada a los Indios de Guantánamo.

El veterano Alberto Bisset tirará las serpentinas en ese choque por los indómitos y Roilán Portuondo lo hará por la tropa del Guaso.

Completarán la jornada los duelos Cocodrilos de Matanzas-Huracanes de Mayabeque (Yoannis Yera vs Yadián Martínez), Cazadores de Artemisa-Vegueros de Pinar del Rio (Geonel Gutiérrez vs Frank Luis Medina) y Gallos de Sancti Spiritus-Elefantes de Cienfuegos (Alex Guerra vs Raikol Suárez).

Por último, siempre los primeros como anfitriones, chocarán Toros de Camagüey-Tigres de Ciego de Ávila (José Ramón Rodríguez vs Dachel Duquesne) y Cachorros de Holguín-Leopardos de Villa Clara (Wilson Paredes vs Raidel Alfonso).