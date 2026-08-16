 Voz de Vilma llega al catálogo EGREM en la intimidad de un virtuoso piano

La Habana, 16 ago (ACN) Esta semana la cultura nacional ha estado absorbida por la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, ocasión en que manifestaciones como la música estuvieron presentes, y muy especialmente un disco que honra la memoria de la heroína, combatiente y fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), "Vilma".

La producción EGREM, dedicada a Vilma Espín Guillois (1930-2007), llegó a la Estación Cultural de Línea y 18, con la fortuna de contar con destacados jóvenes del panorama musical cubano como Alejandro Falcón, Rodrigo Sosa y José Rolando Durán.

Para el destacado periodista e investigador musical Oni Acosta Llerena, a cargo de la presentación, esos elementos concertantes consiguieron construir una dramaturgia sonora que dialoga entre lo tradicional, lo clásico y lo contemporáneo, para dar como resultado un fonograma muy cubano que, aunque coquetea con distintos lenguajes musicales, respetan la tradición.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Acosta Llerena destacó el alto valor histórico y patrimonial de este fonograma que, además, permite acercarnos de una manera más íntima a la sensibilidad y la dulzura que también caracterizaron a Vilma como mujer conocedora y amante de la música cubana y latinoamericana.

"Vilma" parte de una idea del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y reúne seis grabaciones que conservaba la familia de manera íntima; canciones que abarcan lo mejor del repertorio cubano, esa parte autoral tan extraordinaria e imprescindible del programa musical cubano de principios del siglo XX: Luis Casas Romero (1882-1850), Jaime Prats (1883-1946), Ernesto Leguona (1895-1963), Gonzalo Roig (1890-1970) y también un bolero precioso del mexicano Pepe Guizar (1912-1980) que se llama "Sin ti", detalló.

Aquí encontramos, dijo, una serie de atributos sonoros de altísima calidad y profesionalidad; es un disco producido musicalmente por Alejandro Falcón, pianista y compositor, quien también compartió la dirección musical con Enriquito Carballea, asumiendo un gran reto dentro de su ya extensa carrera siendo aún joven.

Alejandro logró entender lo que significa este proyecto personal e íntimo de la familia de Vilma, y consigue traducirlo a un lenguaje sonoro de altísima valía, sostuvo Acosta Llerena.

No es un fonograma ni viejo ni nuevo, es un disco que trasciende todas las fronteras, porque va no solamente buscando una zona del patrimonio sonoro latinoamericano, como es este bolero mexicano, sino también que va de muchas maneras, recreando la pianística cubana, yo creo que tan importante y tan extraordinaria, emprendida por los grandes de la Escuela Cubana del Piano Popular como Antonio María Romeu (1876-1955), Lilí Martínez (1915-1990) o Bola de Nieve (1911-1971).

En este sentido, comparó la ejecutoria de Falcón en el piano, con los conceptos sonoros de los años 30 y 40 del siglo XX, sobre todo estableciendo similitudes con Frank Domínguez (1927-2014); destacando, entre todos, dos de los temas: el mencionado bolero mexicano "Sin ti", y "El Mambí" de Casas Romero.

La adición de la quena de Rodrigo Sosa al piano de Alejandro y la voz de Vilma, tejen una historia también concertante, elementos que van contrastando, desde el punto de vista sonoro, con la narrativa de la canción, con el texto de la canción, detalló.

Considero que es muy importante realmente cómo Rodrigo puede interpretar y transmitir, con un instrumento que no es cubano, ese espíritu desgarrador, de tristeza, y hacerlo de una forma tan exquisita; ese es también un momento de mucho contrapunteo entre voz, piano y quena.

"Si llego a besarte", "Quiéreme mucho", "Aquella tarde", y "Ausencia" completan el fonograma, un recorrido sonoro importante, sobre todo por esta estética de las canciones y las romanzas que durante muchos años fueron características de esos autores; canciones que formaron parte del patrimonio sonoro de Vilma, y que ella tenía en su ADN musical, explicó.

Durante la presentación de este homenaje sonoro que se incorpora al catálogo EGREM como un testimonio patrimonial que trasciende lo musical, estuvieron presentes familiares de la protagonista musical; Lizette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura; Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música; Reinier Rodríguez Chils, director de la casa discográfica más antigua del país; y miembros del Secretariado Nacional de la FMC, entre otros invitados y público general.