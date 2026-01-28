Recuperan producción del ostión en costas holguineras (+ Fotos)

Holguín, 28 ene (ACN) La Unidad Empresarial de Base (UEB) Concha Azul, ubicada en el municipio holguinero de Rafael Freyre, recupera los niveles productivos del ostión como parte de la reanimación de este renglón de la economía local.

Yosvani Moreno Ochoa, director de la UEB Concha Azul, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad posee dos granjas de cultivo de estos moluscos, en las bahías de Naranjo y Jururú, con varios parques y considerables volúmenes de recogida.

Señaló que hace más de dos años se retomó su cultivo en las instalaciones y este incremento requiere de una inversión para ampliar las capacidades de procesamiento de la planta.

El directivo precisó que, luego del proceso industrial en la unidad, el ostión se comercializa a través de puntos de venta, tanto la masa como la concha, esta última utilizada para la alimentación animal debido a su elevado contenido de calcio.

Ramón Rojas Rodrigo, jefe de brigada de la granja de ostiones de la bahía de Jururú, refirió que el proceso de crianza es totalmente natural en los nueve parques que rodean la bahía y está dividido en las fases de reproducción, fijación y desarrollo, sin intervención de productos químicos.

Por su parte, Martha Rosa Laguna Díaz, procesadora de mariscos de la entidad, comentó que la extracción del ostión de su concha es un procedimiento complejo que requiere destreza del trabajador y que los de estas granjas poseen buena masa, aunque cuando baja el nivel del mar reducen su tamaño.

La UEB Concha Azul tiene como direcciones principales el procesamiento de ostiones y la pesca de plataforma en zonas ubicadas en los municipios de Banes, Rafael Freyre y Gibara, donde permanecen basificadas las embarcaciones.