Presentan primer calendario que revindica legado afrodescendiente (+ Fotos)

La Habana, 9 ene (ACN) El aula Tomás Fernández Robaina para la cultura y la Bibliotecología cubana, sesionó el jueves en la sala teatro María Teresa Freyre de Andrade de la biblioteca provincial Rubén Martínez Villena, con el objetivo de presentar el primer calendario afrocentrado de Cuba.

Durante el encuentro matutino, a cargo del historiador y máster en bibliotecología Miguel Viciedo Valdés, estuvo como invitada especial Katiuska Govin, coordinadora de Librería Ireti —primera afrocentrada del país—, y creadora del calendario de 2025 que tendrá su continuidad este nuevo año.

La iniciativa de Govin vino, explicó, de identificar la invisibilización de fechas relacionadas con la población afrodescendiente cubana e internacional, por lo que hacer este calendario es una forma de mostrar la historia con conciencia e intención, pues para elaborarlo utilizó un criterio de inclusión basado en su activismo antirracista interseccional.

Así fueron incluidos en el almanaque acontecimientos históricos nacionales liderados por personas afrodescendientes; natalicios y fallecimientos de figuras que han contribuido por su representatividad conciencia y compromiso al legado de la historia de esta población; días mundiales o nacionales que festejen a estas comunidades, así como fechas del mundo literario y ecológico que converjan con el propósito de la iniciativa.

Significó, además, que la inclusión de fechas relacionadas con el ambientalismo también tienen su propósito desde una visión afrocentrada, debido a que las personas negras y originarias tienen una estrecha relación con la naturaleza heredada de los ancestros, teniendo una unión indisoluble desde el área de la alimentación hasta el área de la salud.

Por eso es importante preservar las zonas naturales, ya que sus poblaciones originarias sufren debido al estractivismo, la contaminación y desertificación de esas áreas.

Con respecto a la edición 2026 del calendario, la temática es el desempeño de las mujeres negras y originarias a través de la palabra convertida en acción; por lo que se utilizarán 12 términos creados por féminas en función de las luchas emancipatorias, y las obras que ilustren el calendario responderán a cada uno de los términos.

Quienes deseen adquirir la versión del 2025 deberán solicitarlo de forma gratuita a través de las redes sociales de Librería Ireti, mientras que el de este año se anunciará próximamente cómo será su comercialización.

El calendario también reúne a once artistas afrocentrados a modo de colaboración; uno de ellos, la curadora visual Diarenis Calderón, quien reconoce en la iniciativa una oportunidad para crear e involucrar a otras experiencias artísticas individuales, que al juntarse vuelven al poder colectivo; de eso se trata: sumar para visibilizar una comunidad afrocentrada con la propuesta de fusionar historia y arte neoafricano.