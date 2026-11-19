La Habana, 19 nov (ACN) El Programa contra el racismo y la discriminación racial Color Cubano, presentó este miércoles en el Centro Cultural Quintín Bandera el libro "Seseribó: divino tesoro", del escritor y periodista Ramón Torres Zayas, una novela inspirada en la fraternidad abakuá y su relación con diferentes aspectos de la vida en las zonas marginales en Cuba.

Introducido por el autor, junto a Rolando Rensoli Medina, coordinador del programa, y a la escritora e investigadora Alicia Valdés Cantero, se presentó el volumen en el marco de las celebraciones del aniversario 507 de La Habana; razón por la cual ese espacio contó con la actuación del grupo músico-danzario Descendencia rumbera, para completar el festejo.

"Seseribó: divino tesoro", publicado por Ediciones Extramuros, retrata la sociedad abakuá desde un relato que pretende desprejuiciar el pensamiento del lector sobre esta fraternidad, mostrando el lado positivo y humano de la misma; abordando temas como la hombría en la sexualidad —heterosexualidad— y el culto a la madre dentro de esta institución, pero también haciendo foco en la prostitución en zonas marginalizadas y en el racismo, según Torres Zayas.

En el reverso del libro se enuncia que "el protagonista de esta singular novela es uno de esos tantos habaneros hijo de las circunstancias: negro, proveniente de un barrio marginal e integrante de la sociedad Abakuá", porque la intención del escritor es hablar desde esas voces invisibilizadas por la academia en la historia escrita; por eso construyó este relato a partir de experiencias de vida articuladas y elementos de ficción.

Explicó, asimismo, que su público objetivo son los jóvenes, a quienes pretende inculcar que esta sociedad secreta va más allá de las etiquetas de machismo y "guapería", pues forma parte de una tríada de grupos socioreligiosos que han influido en la nacionalidad de la isla, aportando valiosos componentes del legado africano que hoy forman parte de la cubanía, como las palabras de origen carabalí que integran el vocabulario cotidiano.

Rensoli Medina, por su parte, significó que libros de este tipo son impulsados desde el Programa Color Cubano en colaboración con las editoriales del país, pues reconocen la necesidad de mostrar la diversidad de experiencias y poblaciones que coexisten en el territorio cubano como uno de los métodos empleados para combatir el estigma del racismo; y dijo, por último, que este título estará presente en la venidera Feria Internacional del Libro de La Habana, entre las propuestas de Extramuros.