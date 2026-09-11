Ofrecen detalles del próximo Festival Internacional de Música de Cámara 

La Habana, 11 sep (ACN) Presidido por el Maestro Frank Fernández, Premio Nacional de Música 2005, y organizado por el Centro Nacional de Música de Concierto y el Instituto Cubano de la Música, la XV Edición del Festival Internacional de Música de Cámara (FIMC) tendrá lugar en esta capital entre el 29 de octubre y el 1ro de noviembre del año en curso.

Según información difundida por sus organizadores este jueves, el evento se enmarca en los festejos por el aniversario 50 del Ministerio de Cultura de Cuba; al tiempo que dedicará un espacio único a la trascendencia del legado artístico de los grandes maestros Serguéi Prokófiev (1891-1953) y Dmitri Shostakóvich (1906-1975).

Entre las sedes del circuito de presentaciones en el municipio Plaza de la Revolución se encuentran la Casa de Cultura de Plaza, la Sala Villena de la UNEAC, la Fundación Ludwig, el Teatro Nacional de Cuba (Sala Avellaneda), la Casa del Alba Cultural, el Museo Napoleónico y el Memorial José Martí.

Asimismo, el FIMC tendrá un programa artístico de alto nivel en aras del fomento del intercambio artístico y académico entre intérpretes, curadores y gestores culturales; además de propiciar encuentros y colaboraciones con delegaciones de de países ya confirmados como Rusia, China, Vietnam, Venezuela, Colombia, Ecuador y México.

Otros de los derroteros del prestigioso certamen es estimular la creación e interpretación de obras de compositores cubanos y latinoamericanos, sin olvidar el impulso a la carrera de jóvenes talentos mediante un Concurso Internacional de Música de Cámara, añade la fuente.

Conciertos de agrupaciones invitadas, presentaciones de los finalistas del concurso, clases magistrales, conferencias y mesas de intercambio, constituirán el preámbulo del Concurso, cuyos requisitos, categorías, repertorio, admisión, premios y jurado será publicada oportunamente en las bases oficiales.