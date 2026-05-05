Ministerio de Cultura felicita a La Jiribilla en su 25 aniversario

La Habana, 5 may (ACN) El Ministerio de Cultura felicitó hoy al colectivo de la revista digital La Jiribilla por su aniversario 25, en mensaje publicado en su perfil institucional en la red social Facebook.

La publicación, fundada el 5 de mayo de 2001, se consolidó como espacio de análisis y debate sobre el acontecer cultural cubano, inspirada en el “ángel de la jiribilla” de José Lezama Lima.

Durante este cuarto de siglo, la revista ha sido tribuna para voces diversas y memoria viva de procesos artísticos que marcaron etapas en la vida cultural del país.

En ocasión de la efeméride, se puso a disposición de los lectores la compilación digital de los 96 números de La Jiribilla de Papel, editada entre 2003 y 2013, considerada un hito del periodismo cultural cubano.

Según la información publicada, esos ejemplares impresos constituyeron un espacio de reflexión crítica y defensa de la creación nacional, con una estética y voz editorial propias que distinguieron la época.

El archivo documental, disponible en formato PDF y versión descargable, se ofrece como recurso para investigadores, lectores y estudiosos de la cultura cubana.

La Jiribilla mantiene su espíritu irreverente y comprometido con la cultura nacional, ratificando la vitalidad de un proyecto concebido para interpretar y proyectar la creación artística del país y la Revolución.