Los cuentos de Senel Paz vuelven a la fiesta de las letras

La Habana, 16 ago (ACN) El niño aquel y otros cuentos, de Senel Paz, fueron recibidos con beneplácito por los lectores que colmaron hoy la sala de presentación, como despedida de la editorial Letras Cubanas de la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH).

En presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, Laidi Fernández de Juan en sus palabras de elogio destacó que el autor se congratula en descorrer el velo de sus primeros años, y los lectores reciben lecciones de un entorno novedoso y diferente.

"Al mismo tiempo, su forma de narrar, sencilla pero no simple, enjundiosa en su aparente simplicidad, nos obliga a volar junto a la fértil imaginación que solo él posee", expresó la destacada intelectual.

El niño aquel fue el primer libro de Senel, ganador del premio David en 1979 publicado al año siguiente y a esta publicación le adiciona otros escritos también en aquellos años, según contó el autor de Fresa y Chocolate.

La contraportada del ejemplar atesora breves líneas de Francisco López Sacha, quien dice que Paz con su obra llevada al teatro, la televisión y al cine se colocó en una posición señera dentro del cuento cubano y en la preferencia del lector.

Junto a Letras Cubanas, la editorial Cubaliteraria propuso el audiolibro de Jesús Lozada, Lengua del mudo, colección de 18 textos poéticos en el novedoso formato, que también atrajo la atención del público.

Luego de una semana, en la Estación Cultural de Línea y 18, concluye hoy la FILH dedicada al centenario de Fidel Castro, y a Marilyn Bobes y José Bell Lara, premios nacionales de Literatura y Ciencias Sociales, respectivamente.

Novedades editoriales fueron propuestas de estos días en el céntrico sitio de la capital cubana, aunque muchos de los presentes extrañaran la brisa y los adoquines de la habitual sede de San Carlos de la Cabaña.