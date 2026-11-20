La Habana, 20 nov (ACN) El Teatro Lírico Nacional de Cuba clausurará la XXVIII Semana de la Cultura Italiana con la puesta en escena de la ópera La Traviata, del compositor Giuseppe Verdi (1813-1901), prevista para el próximo 28 de noviembre en el Salón de Eventos del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La propuesta, bajo la dirección escénica de Luis Ernesto Doñas, apuesta por una concepción que acorta la distancia entre intérpretes y espectadores, mediante un espacio de mayor intimidad en el que los cuerpos, las miradas y las relaciones humanas ocupan el centro de la representación.

Según información divulgada por la compañía en su perfil de Facebook, esta puesta invita a redescubrir la dimensión humana de una obra que trasciende su época y mantiene vigentes interrogantes universales sobre el amor, la libertad y el peso de las convenciones sociales, a través de la historia de Violetta Valery.

En ese personaje alternarán las sopranos Milagros de los Ángeles, Bárbara Llanes y Yoslainy Derrickel, quien debutará en el rol, mientras que los tenores Iré Daniel Jiménez y César Vázquez asumirán por primera vez el papel de Alfredo Germont.

Completan el reparto los barítonos Alejandro David García y Reinaldo Cobas, como Giorgio Germont, junto a solistas y jóvenes promesas de la compañía, el coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La producción contará, además, con la participación especial de integrantes del Ballet Español de Cuba, bajo la coreografía de su director, Eduardo Veitía.

Dicha función estará dirigida musicalmente por el maestro Yhovani Duarte; mientras la dirección coral correrá a cargo de la maestra Denisse Falcon Lay; con diseños escenográficos de Massiel Teresa Borges y de vestuario de Yudit Domínguez Mazorra.

El montaje cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia en Cuba, cuya colaboración con el Teatro Lírico Nacional ha propiciado recientemente la presentación de la ópera Madama Butterfly y el concierto homenaje a Giacomo Puccini, iniciativas que contribuyen a difundir el legado de la lírica italiana y sus vínculos con la cultura cubana.

Precisa la misma fuente que la elección de La Traviata para cerrar la Semana de la Cultura Italiana reafirma la presencia de la ópera como una de las expresiones más representativas del patrimonio artístico de esa nación europea y como espacio de intercambio cultural entre ambos países.

Las entradas estarán disponibles en la taquilla del Gran Teatro de La Habana a partir del martes 24 de noviembre; y después de su estreno, la obra tendrá nuevas funciones los días 29 de noviembre, 5 y 6 de diciembre, siempre a las 5:00 p.m.