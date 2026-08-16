La 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana en premios

La Habana, 16 ago (ACN) La Feria Internacional del Libro de La Habana concluye este domingo con la satisfacción de haber promovido la literatura y sus autores entre diversas generaciones de lectores, y premiado lo más granado de la creación literaria en el último año.

Los Premios Nicolás Guillén (1902-1989) y Alejo Carpentier (1904-1980) —otorgados el 27 de enero pasado bajo los auspicios del Instituto Cubano del Libro (ICL) y la Editorial Letras Cubanas (ELC) y dados este viernes—, así como los Premios del Lector a los libros más vendidos y La Puerta de Papel que otorga el Sistema de Ediciones Territoriales, entregados el sábado, vistieron de gala esta edición austera, pero llena de talento y creatividad.

Por eso, en la Estación Cultural de Línea y 18, tuvo lugar el viernes en la tarde la esperada ceremonia de entrega de los máximos galardones dentro del marco de esta fiesta, donde una vez más se cumplió el apotegma martiano de que "Leer es crecer".

El acto estuvo presidido por Juan Rodríguez Cabrera (presidente del ICL) y Yanelis González Leyva (directora de la ELC), acompañados de importantes figuras de la cultura cubana como Nancy Morejón (Premio Nacional de Literatura 2001) y Marilyn Bobes, una de las figuras a las que se ha dedicado la FILH, así como por otras personalidades del ámbito literario y numeroso público.

Durante la ceremonia, los presidentes de cada jurado dieron lectura a las actas que otorgaban los premios a las obras ganadoras; a saber, el Premio Nicolás Guillén de Poesía, y los Premios Alejo Carpentier de ensayo, cuento y novela; cuyos diplomas alcanzaron categoría de obras de arte gracias a las creaciones del artista de la plástica Maykel Herrera.

"Un mecanismo simple", del moense Edurman Mariño Cuenca, recibió el lauro que, inspirado en el Poeta Nacional distingue la lírica.

La categoría de ensayo recayó en "Relecturas de la historia en la novela cubana actual", de Ileana Mendoza Ferraz y Emmanuel Tornés Reyes, recibido en este caso por la viuda de este último Mirta García Leyva, ya que el autor lamentablemente falleció este año, aunque tuvo la dicha de conocer la noticia antes de partir.

"Cerámica de invierno", de Alberto Marrero Fernández, fue reconocido en cuento; y la novela ganadora fue "Atlas anatomofisiológico de un hombre vil", de Geovannys Manso.

La velada contó también con la actuación del tenor Bernardo Lichilín con su personal y sentida interpretación de "Siempre en mi corazón ", de Ernesto Lecuona (1895-1963) y "Con te partirò" (Francesco Sartori, Frank Peterson y Lucio Quarantotto); mientras las palabras de los premiados estuvieron a cargo de Marrero Fernández.

Por su parte, en la tarde del sábado en presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, se otorgaron los Premios del Lector 2025 a las obras más vendidas; en este caso a cinco títulos y el Gran Premio.

Fueron estos: "Martí y las razas", de Fernando Ortiz (Editorial José Martí); "Los hermanos Karamazov", de Fiódor Dostoyevski (1821-1881), de la Editorial Arte y Literatura; "Jardín", de Dulce María Loynaz (1992-1997), de la Editorial Letras Cubanas; "Papatino y mamagorda", de Olga Marta Pérez, de Gente Nueva; "Cuentos negros" de Lidia Cabrera (1899-1991), de la Editorial Oriente; y el Gran Premio del Jurado le fue otorgado al título "Martí. El Apóstol", de Jorge Mañach (1898-1961), de Nuevo Milenio.

Otros parabienes fueron para el trabajo de la Editorial El Mar y La Montaña, sello galardonado con el Premio La Puerta de Papel gracias al libro "Secretos en lo alto de ciudad ventosa", de la multipremiada escritora habanera Marlene Salazar, quien recibió el reconocimiento.

La editora de la Asociación Hermanos Saíz en Holguín, Ediciones La Luz, recibió dos premios La Puerta de Papel por los títulos "El brillo de la superficie" del Maestro de Juventudes Delfín Prats y "El libro discontinuo" de Lourdes González Herrero.

Igualmente recibieron La Puerta de Papel, "La imaginaria realidad de los números", antología de Ricardo Abreu Blaya, de Ediciones Holguín; "Del agua y la muerte. Higiene pública en Santiago de Cuba", de Olga Portuondo; y el Gran Premio fue para "Antología Personal", de Aida Bahr, de Ediciones Santiago.