Inauguran en Holguín muestra fotográfica por aniversario 34 de Codanza (+ Fotos)

Holguín, 11 sep (ACN) La exposición fotográfica Nhoysinayer, del artista Carlos Rafael Díaz, quedó inaugurada en la galería El Zaguán, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, como parte de la jornada por el aniversario 34 de la compañía de danza contemporánea Codanza.

La muestra, abierta al público este viernes e integrada por 17 obras en blanco y negro, recorre desde las piezas fundacionales hasta las creaciones más recientes de los bailarines, dedicada a los integrantes originales de la compañía Maricel Godoy, Vianki González, Rosario Arencibia y Wilber Pérez.

Durante la inauguración, el autor explicó que el uso del blanco y negro permitió profundizar en el diseño escénico y la teatralidad que distinguen a Codanza, así como en la interpretación viva de los bailarines y el lenguaje de cuerpos y miradas que establecen ante el público, elementos que ha sostenido durante su trayectoria junto a la agrupación holguinera.

En sus palabras al catálogo, la especialista Isabel García Granados destacó que Carlos Rafael logra detener un salto que desafía la gravedad y narrar el quehacer profesional de una compañía de referencia en la danza contemporánea cubana.

Señaló también el predominio de planos abiertos y composiciones coreográficas colectivas, en las que aparecen bailarines de las distintas generaciones, como un solo cuerpo que se desliza en el tiempo.

La colección compone una atadura sentimental a lo que fuimos y queremos seguir siendo, ante la que debemos detenernos con nostalgia y admiración, refirió.

Durante el encuentro fue homenajeada la coreógrafa Vianki González Miranda, quien recibió una reproducción del pintor Cosme Proenza por su trayectoria como integrante desde los orígenes y su desempeño actual como directora de la agrupación.

Codanza fue fundada en septiembre de 1992 por la maestra Maricel Godoy, junto a un grupo de jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Danza, con el propósito de convertir a Holguín en un escenario de la cultura coreográfica nacional.

Desde su creación, el conjunto ha destacado por la calidad de sus puestas en escena y un sello propio que la distingue por la limpieza, el rigor corporal y la expresividad de sus movimientos, lo que le ha valido ser considerada una de las mejores de su tipo en Cuba.