Fotocanímar 2026 contará con 95 artistas de diversas latitudes

Matanzas, 19 ago (ACN) La segunda edición del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía de Matanzas, Fotocanímar 2026, contará con la participación de 95 artistas de diversas latitudes, según anuncio emitido hoy en la página oficial del evento en Facebook.

Expone la publicación en la red social digital que, en este 19 de agosto, Matanzas se suma a la celebración del Día Mundial de la Fotografía con el acto de dar a conocer a los seleccionados para formar parte del evento Fotocanímar 2026.

Se precisa en el texto que tras un intenso trabajo realizado por el equipo curatorial, se trata de 45 hombres y 50 mujeres provenientes de Cuba y otros 21 países del continente americano, Europa, África y Asia, para sumar 61 exponentes extranjeros y 34 cubanos.

Abundan ya mensajes de felicitación y deseos de éxito para los seleccionados, relación de nombres disponible en infografías que numerosos usuarios comparten este miércoles en gesto de apoyo al evento.

En la propia página en Facebook se explica que Fotocanímar constituye un festival abierto a los fotógrafos y fotógrafas del orbe, y en entender a la fotografía como un arte capaz de crear interconexiones entre personas y proyectos tiene una de sus ideas centrales.

La labor del Festival en este 2026 no se limita a las fronteras de Cuba, y lo evidencia la participación reciente del proyecto en el II Encuentro Internacional de Festivales de Fotografía, (Barcelona, España), relevante cita organizada por la Asociación Internacional de Festivales de Fotografía (IPFA).

A los usuarios invita la publicación oficial a que se mantengan al tanto de las redes sociales del evento para descubrir más de los invitados especiales que llegarán hasta Matanzas en la próxima entrega del Festival, plataformas donde igualmente se informará sobre fechas y programas.