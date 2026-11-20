Holguín, 20 nov (ACN) El semanario ¡Ahora! celebró el aniversario 64 de la publicación de su primer ejemplar, el 19 de noviembre de 1962, con el reconocimiento de las autoridades del territorio y de sus lectores.

La Casa de la Trova El Guayabero acogió este jueves a integrantes del medio y representantes del gremio periodístico holguinero, quienes destacaron el aporte del tabloide a la documentación y preservación de la historia local y nacional durante más de seis décadas.

Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, resaltó la vocación de servicio al bien público del semanario, así como su orgullo y compromiso con el territorio.

Rosana Rivero Ricardo, periodista de la redacción, expresó que la publicación, cuyo nombre surgió por elección de la población, ha narrado desde entonces la vida de esa tierra y se ha adaptado a las transformaciones de la comunicación.

En ese camino pasó de ser diario a salir una vez por semana y extendió su presencia a la web en tres idiomas, las redes sociales y los formatos sonoros y audiovisuales, con el solo propósito de mantener al tanto a su público, señaló.

Entre las organizaciones que reconocieron su labor figuraron el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y la Central de Trabajadores de Cuba, la cual, junto al Sindicato de Trabajadores de la Cultura, le otorgó la condición de Colectivo en Centenario.

Durante el encuentro se entregaron los premios del concurso anual ¡Ahora! por dentro, destinado a distinguir los mejores trabajos publicados en diferentes géneros y categorías, cuyo jurado estuvo integrado en esta edición por profesionales del periódico Venceremos, de Guantánamo.

Tras evaluar las obras en competencia, el jurado concedió más de 10 premios y menciones, y el máximo lauro correspondió a la entrevista Memoria color grana, de Yenny Torres Bermúdez, calificada como un texto que trasciende su género y constituye un valioso testimonio familiar y colectivo.

A la actividad asistieron también Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, y otros representantes de organizaciones políticas y de gobierno.

Los festejos comprendieron tres jornadas e incluyeron una ponencia y el lanzamiento de la campaña de comunicación ¡Ahora! cuenta por el aniversario 65, centrada en la capacidad del tabloide para renovarse y reflejar la realidad del territorio.