Felicita Ballet Nacional de Cuba al Conjunto Folclórico Nacional

La Habana, 3 jul (ACN) El Ballet Nacional de Cuba (BNC) felicitó hoy al Conjunto Folclórico Nacional de Cuba (CFNC) por haber sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación durante la clausura del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, realizada el jueves en el Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes.

Este merecido reconocimiento honra las enseñanzas, saberes y prácticas transmitidas de generación en generación por una institución imprescindible para la preservación, salvaguarda y difusión de las expresiones más auténticas de la cultura tradicional cubana, expresa la felicitación.

Desde el BNC celebramos este nombramiento y reconocemos el invaluable legado artístico, pedagógico y cultural del CFNC, así como el compromiso de sus maestros, artistas e investigadores con la identidad y la memoria viva de la nación, concluye el mensaje significando que la declaración enaltece no solo a la institución, sino también a la cultura cubana.

Desde que fue divulgada esta decisión, los integrantes del CFNC han expresado profundo orgullo y compromiso en pos de continuar honrando y compartiendo este legado con las presentes y futuras generaciones.