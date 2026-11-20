La Habana, 20 nov (ACN) El proyecto regional Comunidades para el Patrimonio de América Latina y el Caribe, presentó hoy resultados de su gestión en Trinidad, inscripta como Ciudad Creativa de la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con iniciativas que articulan la creatividad, participación comunitaria y turismo sostenible.

Anne Lemaistre, directora de la oficina regional y representante de la Unesco en La Habana, presentó los proyectos Vallecito de seda, Entre hilos, alas y pinceles, Valle adentro y Taller neoclásico, cuyos artesanos recibieron formación especializada y serán apoyados mediante la adquisición de bienes y servicios adaptados a las necesidades de sus iniciativas para fortalecer su sostenibilidad.

Dijo la diplomática que a propósito del aniversario 80 de la Unesco este encuentro desarrollado hoy presentó los resultados del proceso, visibiliza las colaboraciones entre las iniciativas participantes y otros actores de las industrias culturales y promueve alianzas para ampliar su impacto.

El proyecto que financia el ministerio de Cultura de Arabia Saudita, tiene como centro a las comunidades protagonistas de la salvaguarda y la transmisión de su patrimonio, dijo la directora de la oficina regional, María C Viciedo Álvarez (Mery), promotora de Vallecito de seda; explicó que trabaja la sericultura y turismo rural, desarrolla artesanalmente el ciclo de producción de la seda, integra sostenibilidad, economía circular y experiencias para los visitantes, también rescata técnicas textiles tradicionales y fortalece el liderazgo de las mujeres, y el resultado se revierte en la economía de todos los que intervienen en el proceso, dijo.

Mientras, Yudit Vidal Faife combina creación artística, sostenibilidad y oportunidades, además promueve la transmisión intergeneracional de saberes y la inclusión social en su proyecto Entre hilos, alas y pinceles.

José M. Rodríguez Cadalso fomenta el aprendizaje de oficios, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos talentos en su galería-taller Neoclásico y Valle Adentro, con Yoleisys Paceiro Herrera, genera ingresos para las comunidades mediante un turismo auténtico y responsable, los visitantes pueden vivir la experiencia de los primeros hombres que llegaron al Valle de los Ingenios y dormían en los barracones para producir azúcar.

Trinidad, legendaria y mágica, llegó este viernes a la sede de la Unesco para mostrar que la articulación logra resultados en las comunidades y teje conexiones para el futuro, las colecciones presentadas por diseñadores de alta talla que integran moda, música, tradición y patrimonio dan fe de ello.