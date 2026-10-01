Elin Driggs Luzardo plasma en serie audiovisual por qué Cuba es cultura (+ Video)

La Habana, 1 oct (ACN) La serie audiovisual "Cuba es Cultura", bajo la dirección de la periodista y realizadora Elin Driggs Luzardo, se estrenó esta semana en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura bajo los auspicios de su Centro Multimedial y de Prensa (CMP), así como en el espacio "Habana Noticiario" que transmite desde las 5:30 p.m. el Canal Habana.

El primer capítulo —de seis—, difundido el martes último, estuvo dedicado a Pedrito Calvo, símbolo de la cultura popular cubana y legendario sonero, quien explica frente a la cámara cómo la música ha sido su manera de contar y defender la identidad de la isla.

Mientras su anfitriona —la propia Driggs Luzardo— va desgranando momentos y significados, el intérprete ex vocalista de Los Van Van recorre sus inicios cuando cantaba en una zapaptería donde trabajaba para ganar el pan; sitio donde lo impulsaron a presentarse en el famoso concurso de talentos La Corte Suprema del Arte, donde comenzó todo hasta la actualidad.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Driggs Luzardo explicó que "Cuba es Cultura" nació de una idea de Daylen Vega, entonces directora del CMP, quien la convocó con un pedido que más que reto devino crecimiento personal: diferenciarse de la reportera de programa informativo; además de darle libertad de escribir y dirigir.

Acepté de inmediato. Junto al realizador Osmani Beato y la productora Maray Valdés formamos el equipo, y contamos siempre con el asesoramiento de Daylen, añadió.

La serie se grabó durante una optimizada semana, en diciembre de 2025; rutina de producción que aportó mucha más presión, con llamados —días— en que se grabaron dos o tres entrevistas, con la respectiva selección del hilo conductor o protagonista, investigación y búsqueda de locaciones.

Así llegó Pedrito Calvo, que no estaba en los planes, y a quien acababan de otorgarle la condición de Artista Leyenda de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem); y todos, cada uno demostrando por qué Cuba es tan cultural, sostuvo.

Para la realizadora todos los testimonios de la serie son hermosos: Diana Balboa, artista de la plástica; Sadaise Arencibia, reconocida bailarina del Ballet Nacional de Cuba; Tony Lugones, cantante y actor; y Pablo Menéndez, director del Grupo Mezcla, un norteamericano que llegó a esta isla, se enamoró y se quedó; a los que se suma una cápsula dedicada al patrimonio cultural cubano en general, con una entrevista a Nilson Acosta, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

"Cuba es Cultura" marca un antes y un después en mi trayectoria. Ya había hecho otros trabajos televisivos ligados al noticiero y a la inmediatez de la noticia; pero este es un gran proyecto que me permitió escribir, conducir y dirigir, acompañada de un equipo maravilloso. Es una propuesta mucho más artística, más cercana al audiovisual creativo, pensada desde la calma. Aunque, periodista al fin, conservo siempre algo periodístico y testimonial, enfatizó.

Formal, pero cálida y cercana, donde los testimonios del artista detrás de ellos fueran los verdaderos protagonistas; esa fue la intención y propósito supremo de la joven creadora que desde hace un año sigue apostando por un periodismo humanizado que cuente historias de vida, esta vez desde Canal Habana.

Deseó que "Cuba es Cultura" pueda tener una segunda temporada, y que llegase a muchos más espacios, incluyendo Cubavisión y Cubavisión Internacional; porque es la mirada de esta tierra hacia el mundo.

Antes de despedirse, aseguró que el momento de estrenarla no podía ser mejor: estamos a las puertas de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana —20 de octubre—, y en el año en que el Ministerio de Cultura arriba a sus primeros 50 años.