La Habana, 20 nov (ACN) El nuevo espacio El Lobby, de La Casa Producciones (LCP), acogerá el próximo domingo 22 de noviembre, a las 5:00 p.m., la descarga musical Trovada para Pablo, dedicada al cantautor cubano Pablo Milanés (1943-2022), en ocasión del cuarto aniversario de su fallecimiento.

Organizada por la Casa Discográfica Bis Music, de ARTEX, y LCP, está propuesta reunirá a varios intérpretes en un encuentro que rendirá tributo a la obra y el legado musical de uno de los más reconocidos exponentes de la canción cubana y fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

El programa contará con la participación de Beatriz Márquez, La Musicalísima; Annys Batista, Lea Cárdenas; los trovadores Tony Ávila, Alejandro Valdés, Diego Cano y Abel Geronés; Enhorabuena —Eric Méndez y Adalys Díaz—; así como el violinista Christopher Simpson junto al laudista Eduardo Corcho, Las Hermanas Gálvez y KeySa.

La cita tendrá lugar en la céntrica sede de LCP ubicada en San Martín número 866, entre Oquendo y Soledad, Centro Habana, donde la música y el recuerdo del autor de Yolanda, Para vivir y El breve espacio en que no estás confluirán en una jornada de homenaje.

Pablito, como cariñosamente le han denominado varias generaciones de hispanohablantes, y figura esencial de la música cubana y latinoamericana, dejó una extensa obra que abarca la canción, el bolero y otras expresiones musicales, con composiciones que mantienen su vigencia en el repertorio de muchos deudores y continuadores.