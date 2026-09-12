Ediciones ICAIC acerca los guiones de Julio García Espinosa a los lectores

La Habana, 12 sep (ACN) Dos libros publicados por el sello editorial del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Ediciones ICAIC, acercan los guiones de filmes y documentales dirigidos por el cineasta cubano Julio García Espinosa (1926-2016) al público lector.

El primero de ellos es el guion literario del filme "Aventuras de Juan Quin Quin" (1967), con el cual se inauguró la colección Guion dentro de la editorial; y que, publicado por primera vez en 2014, llega ahora en una reimpresión como parte de los homenajes al cineasta en su centenario.

Con prólogo del escritor Francisco López Sacha (1950-2025) y selección de textos a cargo de Dolores Calviño, este texto es útil para quienes desean investigar o profundizar en los diálogos que establece el guion como estructura literaria para la realización del filme.

Además de las palabras iniciales, el volumen reúne un texto escrito por el propio director del filme, una entrevista sobre su obra y un artículo de Samuel Feijóo (1914-1992), autor de la novela "Juan Quin Quin en Pueblo Mocho", en la que está basado el filme.

Se suman a las páginas del libro una sección con comentarios, críticas y reseñas del referido filme, donde se combinan los criterios de especialistas, críticos e investigadores que profundizaron en la obra cinematográfica y en su lograda realización.

Casi al final de este necesario libro, el lector encontrará el listado de premios que "Aventuras de Juan Quin Quin" recibió, la sinopsis, la ficha técnica y los integrantes del elenco y del equipo técnico que participaron en la producción de la película.

Otro libro que indaga en la obra —en este caso documental de García Espinosa— es "Tercer mundo, tercera guerra mundial", quinta entrega de la mencionada colección, dedicada a publicar guiones de filmes cubanos.

Con prólogo y selección de textos a cargo nuevamente de Calviño, el libro ofrece las anotaciones en forma de diario que realizaron durante los días de filmación de la obra, los cineastas García Espinosa, Iván Nápoles (1933-2022) y Jerónimo Labrada, todos merecedores del Premio Nacional de Cine.

Sobre el documental ofrecen sus apreciaciones el crítico cubano Joel del Río, el cineasta británico Michael Chanan y la escritora Laidi Fernández de Juan, hija del poeta Roberto Fernández Retamar (1930-2019), quien asume como narrador en este documental.

Fotos, la sinopsis y los miembros del equipo de realización también se incluyen en este título que ofrece importantes valoraciones sobre este material producido en 1970.

Ambos libros constituyen otra manera de reconocer el inmenso legado del cineasta Julio García Espinosa, quien el pasado 5 de septiembre hubiese cumplido su centenario; a la vez que se convierten en aportes a la obra cinematográfica de este director desde las páginas de dos publicaciones de absoluta referencia a la hora de contar la historia del cine revolucionario.