Matanzas, 24 nov (ACN) La 16 muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzandos augura ser en este 2026 un espacio de encuentros y aprendizajes, mediante un interesante programa previsto desde el día 26 al 29 venideros, en esta ciudad.

Liliam Padrón Chávez, Premio Nacional de Danza 2026, insistió en que a pesar de las complejidades del contexto se realizará: es importante que los interesados en disfrutar del evento estén dispuestos a andar Matanzas.

Si algo ha salvado a la cultura es que los artistas nos sobreponemos y si surge algún nuevo contratiempo llevamos la presentación a donde se pueda hacer, por eso es importante que la gente esté preparada para andar la ciudad ante cambios en el programa, insistió la presidenta del evento.

El Teatro Sauto, Monumento Nacional, constituirá sede esencial de las presentaciones del Danzandos 2026, dedicado a los 55 años de "El Decálogo del Apocalipsis", de Ramiro Guerra, a las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saiz y al aniversario 39 de la creación de la Compañía Danza Espiral.

Con la colaboración de Iberescena, entre las novedades del programa se incluye el taller de danza tradicional mexicana a cargo de la maestra Ruth Canseco y su colectivo, quienes compartirán técnicas y cosmovisiones de las danzas indígenas de Morelos.

Padrón Chávez resaltó además que Danzandos en este 2026 posibilitará también la presentación de duos invitados y de la Escuela de Arte de Matanzas de nivel elemental y medio, como parte de la celebración de los 39 años de la fundación de la Compañía Danza Espiral.

El encuentro con Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba, y con diversas personalidades que tienen en su haber el Premio Nacional de Danza, ratificará al evento como una cita para aprender, además de admirar la vitalidad del arte que defiende el diálogo entre cuerpo y música.