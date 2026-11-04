Cuba en la memoria del mundo en el Vedado habanero

La Habana, 3 nov (ACN) Cuba en la memoria del mundo es la exposición singular que desde hoy pueden apreciar los habaneros que se trasladen cerca de la sede de la Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el barrio del Vedado, de esta capital, homenaje al patrimonio documental de la Isla.

Anne Lemaistre, directora y representante de la Unesco en La Habana, dejó abierta la muestra y dijo que en esta ocasión destacan el valor extraordinario de los documentos, fondos y colecciones cubanos reconocidos por la organización como Memoria del Mundo, pero en realidad celebran la memoria colectiva de un pueblo recogida en cada pliego de esas colecciones, en las imágenes y las cintas magnéticas que las componen.

Desde su creación en el año 1992, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco ha promovido la protección, preservación y acceso al patrimonio documental de valor excepcional para la humanidad y lo ha hecho a partir de la convicción fundamental de que preservar la memoria garantiza el conocimiento pleno del pasado, la comprensión del presente y la construcción consiente del futuro, expresó la directora de la Oficina Regional.

Estos materiales registran las huellas de las personas, comunidades y los acontecimientos que han moldeado las sociedades, cada documento preservado es un testimonio irreemplazable de la experiencia humana, afirmó Anne Lemaistre.

Las rejas que circundan la casona de la calle D y Calzada en el Vedado capitalino exhiben paneles que reproducen la tarifa general de precios de medicinas, primera publicación impresa en Cuba, y las actas capitulares de La Habana en el período 1550 a 1898.

También pueden apreciarse documentos relativos a la vida y obra de próceres de la independencia en la nación como José Martí, Carlos Manuel de Céspedes y Antonio Maceo, así como figuras importantes en la política del siglo XX cubano como Ernesto Che Guevara o Celia Sánchez.

Las fórmulas para recetas de la otrora Botica Francesa Triolet, de Matanzas, carteles de la cinematografía, colecciones de personalidades de la literatura cubana y latinoamericana, entre otras, aparecen en la exposición de libre acceso en el entorno de la Oficina de la Unesco.

Mirta Granda, presidenta de la Comisión Cubana de la Unesco, expresó el interés del gobierno cubano de preservar, conservar y trasladar a las nuevas generaciones el patrimonio documental del país, tesoro invaluable.

Recordó que a nivel nacional se reconocieron 20 documentos o materiales, y en la esfera internacional solo cinco, por lo que queda mucho por hacer, ratificó que trabajar juntos permitirá que el patrimonio cubano sea cada vez más reconocido internacionalmente.

Personalidades de la cultura, diplomáticos acreditados en el país e intelectuales acompañaron la inauguración de la muestra y también estuvo presente Luciano Castillo, Premio Nacional de Cine, defensor incansable del patrimonio cinematográfico de la Isla, que incluye, entre otras obras, el Noticiero ICAIC Latinoamericano.