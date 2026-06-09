Con sátira y reflexión llegará II Bienal Internacional de Humor Político

La Habana, 9 jun (ACN) Con un programa que propone la sátira y la caricatura como herramientas de reflexión crítica frente a los debates de la época contemporánea, comenzará hoy en esta capital la II Bienal de Humor Político, un encuentro que reunirá a creadores de Cuba y otras latitudes en torno a exposiciones, paneles teóricos y talleres creativos.

La inauguración oficial será en la Galería 23 y 12, en el Vedado capitalino, cuyas palabras iniciales estarán a cargo de Abel Prieto Jiménez, Presidente de la Casa de las Américas, institución que respalda esta edición del certamen.

Durante el acto inaugural se abrirá la muestra central de la Bienal, núcleo expositivo que articula las obras finalistas y las piezas de artistas consagrados invitados y se efectuará, asimismo, la ceremonia de premiación, donde se reconocerá a los autores más destacados en el manejo del humor político gráfico.

Más allá de la competencia, el programa general de la Bienal despliega exposiciones colaterales en galerías del Vedado, debates sobre la tradición satírica latinoamericana y caribeña, y talleres dirigidos a jóvenes creadores interesados en las nuevas plataformas digitales.

La cita se consolida como heredera de la rica tradición humorística cubana y como espacio de confluencia donde la risa inteligente funciona como trinchera de ideas, demostrando la vigencia del humor político en la defensa de la identidad y la emancipación cultural.