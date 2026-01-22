ACN

Coloquio de Jazz homenajea a exponentes de la familia Valdés

22 Enero 2026

La Habana, 22 ene (ACN) La segunda jornada del XXI Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam, que tiene lugar en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), dedicó una Sesión Tributo hoy a parte de la familia Valdés, imprescindible dentro del género en Cuba, además de presentar novedades de publicaciones seriadas y la proyección de audiovisuales, entre otras acciones. 

Homenajes a Chucho Valdés en el año de su aniversario 85, y a su hermana, la recordada Mayra Caridad Valdés (1956-2019), quien hubiera cumplido siete décadas de vida el próximo 20 de abril, provocaron anécdotas entre los asistentes a un espacio moderado por la musicóloga Lea Cárdenas, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).

Este constituyó el primer reconocimiento de este tipo dedicado a la emblemática cantante, bautizada hace tiempo como "La dama del jazz cubano"; panel que contó con los testimonios del virtuoso baterista y fundador del mítico grupo Irakere Enrique Plá y el contrabajista Jorge Reyes, quien fuera miembro de la citada nómina liderada por Chucho.

Anécdotas y reflexiones sobre la vida y obra de Mayra Caridad ponderaron su invaluable aporte a la música nacional e internacional, además de una singular voz y un registro único para interpretar no solo el jazz, sino también el filin y el bolero con éxitos como "Danza ñáñiga".

Más tarde, el Coloquio incluyó la presentación de publicaciones seriadas; a saber, la Revista Clave (No. 1, 2026) —publicación rectora del ámbito musicológico desde su fundación en 1986—, y el Boletín Música de la Casa de las Américas (No. 63, enero-junio 2025), ambas dadas a conocer a los presentes por las musicólogas Gabriela Cano, Carmen Souto y la propia anfitriona, Cárdenas.

Un audiovisual titulado “Las Adalias: el empaste de cinco voces”, perteneciente a la serie “Trovadoras y cantoras”, puso punto final a la jornada, donde su realizador Yasmani Castro Caballero y el crítico Frank Padrón compartieron detalles sobre esta serie de 13 capítulos que narra la historia de la música cubana, y santiaguera especialmente, a través de sus intérpretes femeninas. 

Vocal Adalias, grupo de Santiago de Cuba con un amplio repertorio de música sacra, contemporánea internacional y cubana desde hace cinco lustros, tuvo el papel protagónico del cierre de un día que proseguirá alentando el diálogo y la reflexión, antesala del XLI Festival Internacional Jazz Plaza, a celebrarse desde el próximo domingo 25 hasta el primero de febrero.