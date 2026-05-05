Bloguerías de Mayo rinde homenaje a los 50 años de ACN en Holguín (+Fotos)

Holguín, 5 may (ACN) El aniversario 50 de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) en Holguín fue el tema inaugural de las Bloguerías de Mayo, con un intercambio entre generaciones de profesionales sobre experiencias y retos de un medio devenido escuela del periodismo en Cuba.

El panel estuvo integrado por Alfredo Carralero Hernández, antiguo corresponsal jefe; Yasel Toledo Garnache, presidente de la Asociación Hermanos Saíz; Germán Veloz Placencia, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Holguín; y Juan Pablo Carreras, actual jefe de la corresponsalía en la provincia, quienes ofrecieron un recorrido por distintas etapas del periodismo cubano respecto a la ACN con el paso del tiempo.

Juan Pablo Carreras recordó el surgimiento de la ACN en Holguín con el reporte del paso de la Caravana de la Libertad en enero de 1977, orígenes fundacionales que hoy defienden con la inmediatez, veracidad y calidad de cada trabajo, ajustándose a los estándares de las agencias de prensa y exigencias de sus suscriptores.

Destacó que, desde la provincia, supieron valerse de un desarrollo constante como respuesta a cada reto, lo que permitió al colectivo insertarse de manera orgánica en las nuevas formas de gestión económica y editorial de los medios de prensa en Cuba.

Resaltó la preparación de generaciones de reporteros y cómo, en la actualidad, el equipo se apoya en estudiantes universitarios que perfeccionan sus técnicas, desempeñándose la corresponsalía como academia para el gremio de la prensa holguinera.

Veloz Placencia expresó su punto de vista profesional que entrenó sus habilidades en este medio nacional, destacando la disciplina y calidad noticiosa que define el servicio de la ACN.

Asimismo, Yasel Toledo Garnache rememoró su etapa de periodista de la ACN, exponiendo que la corresponsalía holguinera se posiciona como referente nacional por la calidad de su producción multimedial y la objetividad de sus informaciones, que sostienen múltiples medios nacionales y perfeccionan las bases de la redacción periodística.

La historia del periodismo en el país no se puede abordar sin detenerse en la labor de la Agencia Cubana de Noticias y la trayectoria de esta, que a su vez no se puede contar sin reconocer el desempeño de su corresponsalía en Holguín, afirmó.

Carralero Hernández, fundador del medio en otras provincias, expresó que tras 50 años la ACN en Holguín se consolida como una gran escuela, con el honor de considerarse formador de diversos estudiantes que optaron por el periodismo de agencia en su desarrollo profesional.

El encuentro incluyó intercambios con jóvenes redactores vinculados a la ACN, quienes expusieron su experiencia laboral como apertura de oportunidades y crecimiento profesional, permitiéndoles narrar la realidad del país en medios que alcanzan el panorama internacional.

Bloguerías de Mayo, encuentro mediático que ofrece visibilidad sobre diversas plataformas digitales a la edición 33 del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, tendrá su segunda cita este miércoles, donde profesionales de la prensa debatirán sobre potencialidades y riesgos de la inteligencia artificial en la producción informativa.