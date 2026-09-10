Artistas comparten sus visiones en torno a la figura de Eusebio Leal

La Habana, 10 sep (ACN) La Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez —Casa de México—, sita en Obrapía número 116, en el Centro Histórico, abrirá sus puertas mañana viernes a las 11:00 a.m. a la exposición "Visiones compartidas", muestra que rinde homenaje al insigne Historiador de la Ciudad Eusebio Leal Spengler (1942-2020), a 84 años de su natalicio.

Según sus organizadores, se trata de un diálogo único entre la fotografía de Roberto Chile y la interpretación plástica de grandes exponentes del arte cubano: Roberto Fabelo, Dausell Valdés, Rubén Fernández, Luis Enrique Camejo, Jorge César Sáenz, Douglas Pérez, Vicente Hernández, Agustín Hernández Carlos, Eduardo Méndez Navarro, Alejandro Gómez Cangas y Daniela Águila.

Rafael Acosta de Arriba, a cargo de las palabras, escribió en la invitación que "Visiones compartidas es una una "conversación entre imágenes, una fiesta para la mirada, un deleite también para los públicos que compartirán sus propias visiones con las de los artistas".

A la sazón, Acosta de Arriba dijo a la Agencia Cubana de Noticias que la muestra es una de los tantas acciones que, con frecuencia sostenida, organiza Chile con su obra fotográfica, calificándolo como un incansable gestor de proyectos culturales; "este será también del agrado de los todos", sostuvo.

El montaje de "Visiones compartidas" corre a cargo de Carlitos Montané y Rafael López, con el diseño gráfico de Yuset Sama.