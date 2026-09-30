Actuó Ballet Nacional de Cuba en Nizhni Nóvgorod 

La Habana, 30 sep (ACN) Continuando la exitosa gira por Rusia, iniciada por el Ballet Nacional de Cuba (BNC) en los teatros Mariinsky, de San Petersburgo, y Bolshoi, de Moscú, la compañía ofreció este martes 29 de septiembre una función en el Teatro Estatal Académico de Ópera y Ballet Pushkin, de Nizhni Novgorod.

Una información compartida por el equipo de prensa del BNC desde la ciudad natal del gran escritor Máximo Gorki (1868-1936), fundada hace más de ocho siglos, precisa que el afamado conjunto bajo la dirección de Viengsay Valdés, presentó el ballet romántico Giselle, en versión de Alicia Alonso (1920-2019) sobre la original de Jules Perrot (1810-1892) y Jean Coralli (1779-1854), y las reposiciones posteriores de Marius Petipa (1818-1910), con música de Adolph Adam (1803-1856).

La primera bailarina Anette Delgado encarnó el rol titular, acompañada por otras figuras como Ányelo Montero en el papel de Albrecht, Ernesto Díaz en el de Hilarión, Clotilde Peón en el de la Madre de Giselle y Yankiel Vázquez en el de Wilfred.

Significa la propia fuente que la bailarina solista Laura Kamila realizó un sensacional debut en el papel de la Reina de las Wilis; y la Orquesta del Teatro Pushkin fue dirigida por la maestra Idalgel Marquetti.

Al concluir la función, fue dado a conocer un mensaje de felicitación al BNC de parte de la dirección del teatro, por lo que han considerado una “actuación espectacular”, contentivo también del agradecimiento a la compañía cubana y a Rosconcert, institución del Ministerio de Cultura de Rusia, que tiene a su cargo la organización de la gira, la cual concluirá el 3 de octubre en la ciudad de Samara, reza por último el comunicado del BNC.