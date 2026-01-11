Acogerá Holguín Festival Internacional Jazz Plaza

Holguín, 11 ene (ACN) La ciudad de Holguín acogerá, por primera vez, la edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza, que comenzará el 25 de enero con un concierto magistral de Roberto Fonseca.

Víctor Rodríguez García, presidente del comité organizador, explicó este sábado en conferencia de prensa que Holguín es una urbe cultural inmensa y preparada capaz de recibir un evento de esta magnitud, para el cual se han previsto más de 130 actividades colaterales en alrededor de 13 espacios que integran diversas manifestaciones artísticas.

La inclusión de Holguín responde al interés de ampliar el alcance cultural del festival y brindar oportunidades a talentos jóvenes ante un público de altas expectativas, aseguró.

Señaló además que la provincia recibirá artistas México y Francia, que llegarán desde La Habana y continuarán su recorrido hasta Santiago de Cuba, así como se darán cita en la ciudad agrupaciones del oriente del país entre las que se destaca la Orquesta Original de Manzanillo.

Por su parte, Yakelin Tapia, directora provincial de Cultura, destacó el amplio programa de actividades que, en defensa de las tradiciones de los municipios, combinará el jazz con sonidos típicos que no han tenido su propio espacio, como la música de órgano neumático y la tumba francesa, que serán eje principal en conciertos, talleres, homenajes y “jam sessions”, término que designa la descarga informal de artistas donde la improvisación es protagonista y no se sigue un guion preestablecido.

Resaltó la creación de un espacio teórico sólido, que posibilitará el intercambio entre los participantes y los estudiantes de la Escuela Regional de Música José María Ochoa, además de los conciertos que tendrán lugar en la Plaza Principal frente al Teatro Eddy Suñol, en el Parque Calixto García.

Entre las actividades del Jazz Plaza en Holguín figura la inauguración de la exposición “Sosabravo”, selección del artista Alfredo Sosabravo, Premio Nacional de Artes Plásticas 1997, en el Centro Provincial de Artes Plásticas; la realización del proyecto de creación en vivo “A golpe de jazz”, con estudiantes de la Academia Regional de Artes Plásticas El Alba; y la apertura de talleres creativos de bandas jóvenes de este género cultural.

Asimismo, se presentarán Codanza, el quinteto This is Entropy, la Orquesta de Flautas, Fígaro Jazz Club, la Orquesta Sinfónica de Holguín, la Vocal Monier, el Orfeón Holguín y artistas destacados de la provincia.

El Festival Internacional Jazz Plaza, fundado en 1980, es un evento insigne dentro del panorama musical en el país y contará en su edición 41 con más de mil 500 artistas invitados, de Cuba y el mundo, que recorrerán las ciudades de La Habana, Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba.