Visitará Cuba el Canciller de Vietnam

La Habana, 20 jun(ACN) Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Vietnam y enviado especial de To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de esa hermana nación, realizará una visita oficial a Cuba del 20 al 23 de junio, informó Cubaminrex.

Durante su estancia en La Habana, el ministro Le Hoai Trung actualizará a las autoridades del Partido Comunista de Cuba sobre los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, que tuvo lugar en Hanoi, en enero pasado.

Asimismo, sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla y cumplirá un programa oficial que contribuirá a fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre Vietnam y Cuba, expresión de la voluntad compartida de ambos pueblos, partidos y gobiernos de seguir consolidando sus relaciones bilaterales.