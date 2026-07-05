Nueva Gerona, 5 jul (ACN) El verano con mi gente en Isla de la Juventud se vive con intensidad y alegría, al tener como escenario principal las playas, que cada año se convierten en el punto de encuentro de los vacacionistas.

En esta ocasión, Punta de Piedra es la sede de múltiples actividades que reúne a familias y jóvenes en un ambiente de sol, arena y mar en un paraje intramontañoso.

Para el período estival, la Marina Marlin ofrece opciones náuticas que atraen a los más aventureros a recorridos por la costa a bordo de botes, kayaks de una y dos plazas, bicicletas acuáticas y catamaranes, ofertas a las que se pueden acceder durante una hora a precios asequibles.

Estas propuestas añaden un toque de adrenalina y exploración a la jornada veraniega.

Por su parte, la Dirección de Deporte, Cultura Física y Recreación organiza juegos de fútbol y voleibol de playa, donde la arena se transforma en cancha y los espectadores se convierten en animadores espontáneos.

La energía juvenil y el espíritu competitivo refuerzan la sensación de comunidad y convivencia.

También tiene un papel protagónico en estas jornadas estivales, la gastronomía local a cargo de actores públicos y privados con el despliegue de una variada oferta que incluye platos tradicionales cubanos y coctelería tropical.

Esa diversidad de sabores permite que cada visitante encuentre su preferencia y convierta la comida en un espacio de encuentro y disfrute.

Mientras en Nueva Gerona —ciudad cabecera— las inmediaciones del Parque General Lacret se llenan de color y algarabía gracias a los parques inflables, estructuras que se convierten en el centro de diversión para los más pequeños, al ofrecer un ambiente seguro y festivo que complementa la oferta veraniega en el corazón urbano del municipio especial.

Así, el verano pinero se reafirma como una fiesta colectiva que trasciende la playa y se extiende a los espacios urbanos, donde deporte, gastronomía y recreación se entrelazan para celebrar la identidad de local.