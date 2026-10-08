Valdés Mesa en Matanzas chequea programa agroalimentario

Matanzas, 8 oct (ACN) A involucrar a todas las bases productivas posibles en la producción de arroz exhortó hoy Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, durante una visita de trabajo a Matanzas para chequear el programa agroalimentario.

En la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular, Valdés Mesa alentó a incrementar la producción de granos y el aseguramiento de alimentos para el fin de año 2026, tarea prioritaria en un contexto complejo por el impacto del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado de la Agricultura en Matanzas, explicó que cuenta el territorio con mil 448 productores vinculados a la producción de arroz, de ellos, 375 productores de arroz especializado y mil 073 del llamado popular, y comentó que existen 172 formas productivas en función de la producción.

Trabajamos con algunos campesinos que tienen posibilidades de ampliar sus áreas y devolver valor de uso a tierras abandonadas, con atención a las oportunidades que brindan las 176 medidas para lograr transformaciones económicas y sociales, expuso Naranjo Suárez.

Comentó además que diversos municipios se han ido incorporando y creciendo en áreas para la producción de arroz ante el llamado nacional, por la importancia de la tarea y la necesidad de que sean los municipios soberanos.

El vicepresidente de la República de Cuba conoció también de otros frentes priorizados como la producción de frijoles, maíz, soya y plantas oleaginosas, y exhortó a alentar el cultivo de estas últimas con el fin de sustituir las importaciones de aceites comestibles.

Participaron en la reunión de trabajo Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, y otras autoridades y directivos vinculados al sector agrario.