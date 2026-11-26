La Habana, 26 nov (ACN) Sobre cómo flexibilizan las transformaciones económicas y sociales (TES) la actividad inversionista y comercial del país actualizó hoy Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (Mincex).

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En la tercera y última jornada de la 42.ª Feria Internacional de La Habana, Pérez-Oliva Fraga señaló que en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético impuestos por el gobierno de Estados Unidos se busca un impacto positivo de las TES, para desarrollar al país a partir de la dinamización de la economía y el aumento de oportunidades.

Detalló, en materia de inversión extranjera, que a partir de la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal mediante entidades empleadoras, un total de 28 empresas ya realizan este proceso de manera directa.

El titular del Mincex argumentó que las facilidades bancarias posibilitan un crecimiento en la actividad inversionista mediante una mayor gestión de divisas que permite la apertura de cuentas en el extranjero, el acceso al mercado bancario y el encadenamiento con productores.

Subrayó que las nuevas normas jurídicas aprobadas reducen la burocracia y agilizan procesos para una mejor dinámica de los negocios en Cuba.

La actividad inversionista amplía sus oportunidades en sectores como el turismo, la inmobiliaria, zonas patrimoniales, comercio, la industria agroalimentaria, energía, entre otras, puntualizó.

Según Pérez-Oliva Fraga, existen varios negocios aprobados que fomentan la asociación del capital extranjero con empresas privadas y cooperativas, el encadenamiento productivo y se orientan hacia prioridades de la economía nacional.

Con respecto al comercio exterior, expresó que se busca estimular las exportaciones, incrementar la oferta, abaratar insumos y materias primas y contribuir a la reducción de los precios.

Estas disposiciones se fundamentan en la Resolución 126 del Mincex, que establece el nuevo “Procedimiento para la concesión de facultades y el otorgamiento, modificación y cancelación de nomenclaturas de mercancías de importación y exportación y para el otorgamiento de permisos eventuales”.

Pérez-Oliva Fraga resaltó que estas transformaciones se fundamentan en un marco legal para el desarrollo que apuesta por la inversion extranjera como componente fundamental del desarrollo económico y social, promueve la participación de todos los actores en igualdad de condiciones, impulsa mecanismos de mercado en la dirección de la economía y al mismo tiempo reorganiza el comercio exterior y protege la producción nacional.