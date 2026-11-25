Cienfuegos, 25 nov (ACN) La presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en los predios de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de la provincia de Cienfuegos fue evocada hoy, a casi 48 años de inaugurar la unidad tres de tecnología japonesa y en la primera década de la partida física del líder histórico de la Revolución Cubana.

Maxlenin Rodríguez, especialista en Comunicación, expresó en el acto solemne que en cada rincón de esa industria, en la turbina que gira o en las sincronizaciones de las unidades al Sistema Electroenergético Nacional, Fidel sigue vivo.

Sus enseñanzas se consolidan en las pericias de los hombres y mujeres, quienes demuestran una y otra vez que para el pueblo cubano no hay imposibles, por eso hoy , expresó, revivimos el legado del Comandante en Jefe, la irrevocable decisión de defender la Revolución y sus conquistas.

Agregó que en una ocasión Fidel dijo a los constructores: “la obra de ustedes está estrechamente vinculada al bienestar, a la alegría del pueblo”, una sentencia para resumir la labor de esos hombres y mujeres, la cual es garantizar la energía que sostiene la vida de la nación.

A la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, Fidel llegó en seis ocasiones desde aquel 5 de diciembre de 1978, cuando dejó inaugurada la unidad tres, y proclamó que aquella planta simboliza el esfuerzo de un país.

En la sala de control, ante operadores como Jorge Rivero, preguntó sobre capacidad y funcionamiento, tan cerca y tan humano que el joven técnico apenas atinó a responder.

Muchos años después en entrevista para la Agencia Cubana de Noticias, Rivero expresó su orgullo de echar a rodar la turbina de esa unidad, y su temor a no saber responder el interrogatorio del gigante de verde olivo, tal era la imagen grabada en los ojos del operador de apenas 23 años.

También el Comandante en Jefe regresó en 1979 y en 1988 para la puesta en marcha de la unidad cuatro.

Evocar a Fidel en el día de su fallecimiento es un tributo, además, a sus luchas por la mujer cubana, por la emancipación femenina, un eje transversal en la obra de la Revolución desde el comienzo.

El hecho de desarrollar, por estos días, en la generadora cienfueguera la jornada especial Energía con mente de mujer: innovando el presente, liderando el futuro, es un resultado elocuente de los esfuerzos del invicto Comandante.

Al homenaje siguió una reflexión profunda sobre derechos, emancipación y fuerza femenina, así como la necesidad de lograr de esta industria un espacio donde la igualdad no sea un discurso, sino una práctica cotidiana.

Ello es, en esencia, la continuidad de una lucha que Fidel abrazó desde el primer día: la de construir una sociedad donde las mujeres ocupen, por sus virtudes y sus méritos, el lugar que les corresponde en la historia de la Patria.