Holguín, 25 nov (ACN) Una gala político-cultural conmemoró hoy el décimo aniversario del paso a la inmortalidad del Comandante en Jefe Fidel Castro, en el Teatro Celia Sánchez Manduley de la cabecera provincial.

La doctora Kamila Miranda Carracedo, residente de Endocrinología del territorio, rememoró que Fidel sembró la certeza de que el conocimiento y la medicina no son privilegios sino derechos del pueblo, obra perdurable en cada joven graduado.

Resaltó además la especialista que el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto a la Isla por el gobierno estadounidense ocasiona daños, traducidos en recursos limitados que ponen en riesgo la vida de pacientes en edades pediátricas.

El líder histórico de la Revolución cubana nació en tierras holguineras; sin embargo, su vida rebasó las fronteras de la región hasta colocar su nombre entre las figuras más reconocidas de su época.

La madrugada del 13 de agosto de 1926 dio la bienvenida al mundo a un varón de 12 libras, en medio del entorno natural de Birán, finca de sus padres Ángel Castro y Lina Ruz, donde forjó el carácter y la fuerza de defender a la Patria y a los humildes de su tierra.

En Holguín, como en todo el país, se evocó hoy su legado y ejemplo como estudiante universitario activo, abogado de las causas justas, protagonista del Moncada, de la prisión fecunda, del yate Granma y de la Sierra, y como líder en los años de Revolución, invariablemente en primera línea, tal como sucedió en Playa Girón y durante el paso del ciclón Flora por las provincias orientales.

Fidel Castro falleció el 25 de noviembre de 2016 en La Habana, a los 90 años de edad, y sus restos fueron trasladados en caravana, en alusión al paso triunfal de la victoria revolucionaria más de medio siglo atrás, y recibieron el homenaje del pueblo hasta el cementerio Santa Ifigenia, en la provincia de Santiago de Cuba.

Estuvieron presentes en la gala Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia; Manuel Hernández Aguilera, gobernador de Holguín; y autoridades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de las organizaciones políticas y de masas del territorio.