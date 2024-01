Revive Villa Clara 65 aniversario de la Caravana de la Libertad

Santa Clara 6 ene (ACN) Una representación de estudiantes y combatientes de Villa Clara reeditaron hoy la entrada de la Caravana de La Libertad a este territorio, como mismo sucedió hace 65 años, luego del triunfo de la Revolución Cubana.

Iniciado en los primeros días de enero en Santiago de Cuba, el recorrido llegó a la central provincia por el municipio de Placetas, para luego hacer paradas en Santa Clara y Ranchuelo, antes de entregar las banderas a Cienfuegos.

"Hace solo una semana participé en la toma simbólica de Santa Clara y ahora estoy aquí recordando a aquellos hombres que llegaron a la ciudad encabezados por Fidel; con actividades como estas uno no solo rinde homenaje a la historia, sino que aprende realmente cómo se vivieron los hechos", declaró a la ACN Ariel Rojas, uno de los estudiantes presentes en la caravana.

Lea más:

Guiados por el ejemplo de Fidel, continúa Caravana de la Libertad

Como parte de los festejos, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba en la provincia reconocieron a un grupo de combatientes que integraron las filas del Ejército Rebelde o participaron en la lucha clandestina, así como a varios proyectos de desarrollo local por sus aportes al progreso de la central geografía.

Por su parte, el Consejo Provincial del Poder Popular en Villa Clara entregó el sello 65 Aniversario de la Batalla de Santa Clara a participantes de aquella gesta, junto a un grupo de periodistas y artistas con una sólida obra en defensa de la verdad y la identidad nacional.

"Esto es algo grande para mí, porque siempre he estado vinculado a la Revolución de una forma u otra, y ahora me vienen a la mente muchas de las personas que estuvieron vinculadas a la Batalla de Santa Clara y con las que he trabajado o escrito de ellos, como Ramón Pardo Guerra, Victor Bordón, Victor Dreke o el propio Che, aseguró José Antonio Fulgueiras Domínguez, reportero villaclareño galardonado con el Premio Nacional de Periodismo José Martí 2022 y uno de los profesionales reconocidos hoy.

En la conmemoración participaron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio , así como los líderes de las organizaciones políticas, estudiantiles y de masas, junto a una representación del pueblo.

La sede principal de las actividades en Santa Clara estuvo en la Biblioteca Martí, mismo lugar donde hace 65 años Fidel Castro le habló por primera vez a la ciudad y donde en 2016 se detuvo también la caravana que lo trasladaba hacia el cementerio de Santa Ifigenia.