Revisó Díaz-Canel programa de abasto de agua en La Habana

La Habana, 7 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recorrió este martes el Tanque Principal El Gato, en el municipio capitalino del Cotorro, como parte del seguimiento al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en la capital.

Según precisaron fuentes de la Presidencia, el mandatario destacó que los resultados alcanzados en La Habana deberán extenderse hacia otras provincias, con el propósito de revertir el déficit de agua en diferentes territorios del país.

Según datos ofrecidos en la jornada, 14 mil 500 habitantes dejaron de estar afectados por la escasez de agua durante la última semana, lo que confirma la tendencia de mejoría en el servicio.

En el recorrido participaron la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh, el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Antonio Rodríguez Rodríguez, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana Liván Izquierdo Alonso y la gobernadora de la capital Yanet Hernández Pérez.

Yosvani Rubí Bazail, director general de Aguas de La Habana, declaró que el Tanque Principal El Gato abastece a cinco municipios del este de la ciudad y conecta con otros cuatro tanques esenciales para el sistema hidráulico.

El directivo informó que se ejecutaron labores de mantenimiento en la infraestructura y se eliminó un salidero de gran porte, aunque aún quedan pendientes trabajos menores en los nudos de distribución.

Rubí Bazail precisó que, en correspondencia con la mejora del sistema eléctrico, también se ha estabilizado el suministro de agua. Desde el inicio del Programa Integral, 296 mil personas dejaron de sufrir afectaciones, reduciéndose el número de afectados de 577 mil a 282 mil.

El funcionario subrayó que la afectación persiste en todos los municipios de la capital, aunque el proceso de recuperación es gradual y continuará en las próximas semanas.