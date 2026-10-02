Retoma Díaz-Canel pódcast Desde la Presidencia

La Habana, 2 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, retoma este viernes el pódcast Desde la Presidencia, transmitido por redes sociales y la televisión nacional.

Según precisaron desde el perfil de Facebook de Presidencia, en la apertura de esta nueva etapa participarán Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, quienes informarán sobre la marcha del proceso de transformaciones económicas y sociales, tema debatido en el más reciente Consejo de Ministros.

La emisión se transmitirá a las 10 de la mañana por el canal de Presidencia Cuba en YouTube y a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y las plataformas digitales de Cubadebate y la Mesa Redonda.

En programas anteriores, el Presidente Díaz-Canel abordó asuntos vinculados a la recuperación económica, la política energética y la producción de alimentos, acompañado de ministros y especialistas que explicaron avances y prioridades del Gobierno.

Estos espacios se han caracterizado por ofrecer información directa sobre medidas de impacto nacional y por destacar el papel de la ciencia, la innovación y la juventud en los procesos de transformación.

De manera complementaria, el Presidente conduce en Radio Rebelde el espacio Criterio Compartido, donde dialoga con ciudadanos y responde inquietudes populares, fortaleciendo la transparencia, la participación en la toma de decisiones y la confianza del pueblo en la Revolución.