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Retoma Díaz-Canel pódcast Desde la Presidencia

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ACN | Foto Tomada de Presidencia Cuba en Facebook
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02 Octubre 2026

La Habana, 2 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, retoma este viernes el pódcast Desde la Presidencia, transmitido por redes sociales y la televisión nacional.

   Según precisaron desde el perfil de Facebook de Presidencia, en la apertura de esta nueva etapa participarán Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, quienes informarán sobre la marcha del proceso de transformaciones económicas y sociales, tema debatido en el más reciente Consejo de Ministros.

   La emisión se transmitirá a las 10 de la mañana por el canal de Presidencia Cuba en YouTube y a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y las plataformas digitales de Cubadebate y la Mesa Redonda.

   En programas anteriores, el Presidente Díaz-Canel abordó asuntos vinculados a la recuperación económica, la política energética y la producción de alimentos, acompañado de ministros y especialistas que explicaron avances y prioridades del Gobierno.

   Estos espacios se han caracterizado por ofrecer información directa sobre medidas de impacto nacional y por destacar el papel de la ciencia, la innovación y la juventud en los procesos de transformación.

   De manera complementaria, el Presidente conduce en Radio Rebelde el espacio Criterio Compartido, donde dialoga con ciudadanos y responde inquietudes populares, fortaleciendo la transparencia, la participación en la toma de decisiones y la confianza del pueblo en la Revolución.

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