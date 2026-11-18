La Habana, 18 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, escuchó de jóvenes cubanos propuestas para avanzar en la construcción del socialismo y patentizó la participación de ellos en los desafíos a vencer.

El sitio web de la Presidencia de Cuba destaca hoy el intercambio sostenido este martes entre el jefe de Estado y miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y de la Federación Estudiantil Universitaria a propósito del Día Internacional del Estudiante.

La publicación refiere que el diálogo versó sobre las históricas luchas protagonizadas por la juventud para el triunfo de la Revolución del 1.º de enero de 1959, y con posterioridad la participación responsable de esa masa juvenil en las principales epopeyas libradas.

Al intercambio en el Palacio de la Revolución asistió un centenar de alumnos que cursan el preuniversitario, los politécnicos y centros de altos estudios, tanto generales como de las artes, el deporte, las ciencias médicas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Estuvieron presentes, también, integrantes del equipo juvenil de Béisbol Cinco que se tituló campeón en los recién celebrados Juegos Olímpicos de la Juventud, quienes fueron acompañados por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido; Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, y Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Para que siga existiendo Revolución, para que se siga construyendo el socialismo en nuestro país, para que podamos vencer este cerco energético y este bloqueo recrudecido (de Estados Unidos) y salgamos fortalecidos con todo lo que estamos tratando de hacer, es muy importante la participación de nuestros estudiantes, afirmó el Presidente cubano.

Les recalcó acerca de la entrega consciente en cada hito histórico de Cuba porque “en un día como hoy, (17 de noviembre) el mejor homenaje es participar, es pensar en el país, es que ustedes, como jóvenes, defiendan el país, defiendan la Revolución”, y los felicitó por el Día Internacional del Estudiante y por estar metidos en pie en las prioridades para librar la guerra no convencional que hace el imperialismo en la actualidad.