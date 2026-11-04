Resalta arquitecto importancia de la creación de la provincia de Granma

Bayamo, 4 nov (ACN) La creación de la provincia de Granma apasiona al arquitecto cubano José Zayas Pérez, al punto de motivarlo a escribir, en diferentes momentos, 17 artículos sobre varias aristas del suceso, acaecido el 7 de noviembre de 1976.

Especialista de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, con larga trayectoria en su terruño y la República de Namibia, al suroeste de África, destacó que el próximo aniversario 50 de la efeméride debe constituir espacio de homenaje a los protagonistas de dicho proceso.

Dadas sus altas responsabilidades, el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque y Armando Hart Dávalos tuvieron mucho que ver en la tarea, pues durante el primer lustro de la década de 1970 del pasado siglo, el primero fue delegado del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en Oriente, y el segundo desempeñó el cargo de primer secretario de la organización política en esa parte de la isla, recordó.

En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, Zayas Pérez subrayó que detrás de ambas personalidades estuvo también un grupo de arquitectos como Concepción (Conchita) Piñó Mauri, Chabela Jústiz García y Joaquín González Tápanes, además de ingenieros, licenciados, técnicos, planificadores y trabajadores.

Ellos hicieron estudios regionales y planos a mano, los cuales permitieron el cumplimiento de la misión asignada, porque entonces no había programas computadorizados ni equipos plotter para copiar, señaló.

El entrevistado evocó la creación oficial de las cinco nuevas provincias orientales en La Demajagua, en acto presidido por el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien dirigiéndose a los presentes afirmó: “Esta provincia reúne recuerdos no solo de la historia pasada, sino también de la historia presente. ¡Muchos son los lugares históricos con que ustedes cuentan, muchos son los lugares históricos que ustedes recordarán!

Es para nosotros un motivo de muy íntima satisfacción, (…) proclamar que la provincia de Oriente no se dividió, sino que se multiplicó, y que entrega a la patria cinco nuevas, vigorosas y pujantes provincias. Es un homenaje digno de La Demajagua, digno del Granma y digno de la Sierra Maestra”.

Por la trascendencia del acontecimiento, cada aniversario de Granma debería celebrarse como se festeja la fundación de la ciudad de Bayamo, su capital, agregó Zayas Pérez.