Renuevan convenio Universidad de Matanzas y Gaviota Varadero

Matanzas, 8 oct (ACN) Sinónimo de alianzas necesarias y compromiso institucional devino la firma de renovación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Matanzas (UM) y Gaviota Varadero, acto acogido hoy por el Hotel Oasis Varadero.

La Doctora en Ciencias Liz Pérez Martínez, vicerrectora primera de la casa de altos estudios, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que este vínculo estrecho entre la institución educativa y el sector empresarial supone una oportunidad para transformar la teoría académica en soluciones prácticas.

Oportuna devino además la cita en el polo turístico de sol y playa, para renovar el convenio marco y establecer convenios específicos con las ocho facultades de la UM, argumentó Pérez Martínez acerca del encuentro dirigido a potenciar el intercambio y la retroalimentación, en función de aportar esfuerzos a la necesidades propias de cada área.

El lazo, nutrido desde la ciencia y los saberes -enfatizó además-, se fortalece mediante la formación de jóvenes capaces y comprometidos, dispuestos a enarbolar la excelencia abrigada por el campus universitario, posteriormente en el ejercicio de la profesión.

Necesaria resulta la vinculación entre la también catalogada ciudad de los saberes y sectores como el turístico, pues responde a las necesidades reales de las empresas, que aún en medio del dificil contexto que atraviesa la Isla, apuestan por la sostenibilidad y la innovación.



Cada año la universidad afianza lazos de colaboración con los diferentes sectores estratégicos del país, con vistas a brindar frutos que hoy crecen en las aulas del campus, al desarrollo económico y social de una Isla que no se rinde ante los retos que imponen los tiempos.