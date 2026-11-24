La Habana, 24 nov (ACN) Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), presidió recientemente una visita al Despacho-Museo del Che como parte del convenio de cooperación entre esa organización y el Ministerio del Interior (Minint).

El recorrido, según precisó la institución armada desde su perfil en Facebook, formó parte del lanzamiento de la campaña por el aniversario 60 de la construcción de la UJC en el Minint, iniciativa que busca sembrar valores en las nuevas generaciones y fortalecer las relaciones bilaterales.

Durante un intercambio con el general de brigada Oscar Alejandro Callejas Valcarce, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Dirección Política del Minint, los participantes evaluaron la implementación de la Red Juvenil Comunitaria en esa institución.

Los dirigentes analizaron las acciones conjuntas para fortalecer la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, con prioridad en las zonas de defensa complejas.

Entre los principales acuerdos destacó la articulación de la Red con las esferas Ideológica y de Jóvenes Trabajadores y Combatientes de la organización juvenil.

Las partes pactaron establecer encuentros de trabajo en diferentes órganos del Minint para evaluar el cumplimiento del convenio y los avances de la Red Juvenil Comunitaria.

Dirigentes de ambas instituciones organizarán y controlarán, junto con el Comité Provincial de la UJC en La Habana, el cronograma de acciones en las zonas de defensa priorizadas de esta ciudad.

Estévez Echevarría enfatizó en la activación del proyecto Zona Joven Segura durante el horario nocturno, el cual promueve la participación juvenil en ejercicios de apoyo a la vigilancia y el patrullaje.

Los asistentes acordaron identificar las localidades costeras donde resulte necesario fortalecer el trabajo de los Destacamentos Mirando al Mar mediante la incorporación de jóvenes de la Red.

Este convenio convoca a poner en práctica acciones más efectivas para erradicar las causas y condiciones que atentan contra la seguridad del Estado y el orden interior, e impulsa el compromiso de la juventud con la historia del país.