Refuerza Mincex denuncia sobre nuevas medidas de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 2 oct (ACN) El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) precisó este jueves desde su perfil en la red social Facebook que las recientes disposiciones coercitivas del Gobierno de Estados Unidos atentan contra el sector empresarial y la soberanía del pueblo cubano.

Deborah Rivas Saavedra, viceministra del Mincex, declaró a través la red social Facebook del organismo, que estas acciones buscan obstaculizar la implementación de las transformaciones económicas y sociales en beneficio de la población, al imponer mayores prohibiciones a entidades interesadas en realizar negocios directos en ese país y vincularse con bancos estadounidenses.

La funcionaria subrayó que se acusa a Cuba de ser un estado fallido, cuando en realidad los efectos provienen de un bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido que intenta asfixiar al país.

Añadió que, pese a las amenazas, las transformaciones constituyen un incentivo para el empresariado nacional, que mantiene su empeño en la recuperación de la economía.

En declaraciones recientes a Reuters, replicadas por medios nacionales, Óscar Pérez Oliva-Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, afirmó que Cuba “no volverá a ser colonia de ningún país”, al denunciar las presiones económicas de Washington.

Explicó que el bloqueo ha provocado afectaciones en sectores estratégicos como el turismo y la llegada de insumos médicos, aunque la Isla conserva atractivo para inversionistas extranjeros.

Pérez Oliva-Fraga destacó la actualización de la política inmobiliaria y la continuidad de proyectos mineros, reiterando que la soberanía nacional es irrenunciable y que Cuba seguirá defendiendo su independencia frente a cualquier intento de dominación.