Recuerdan en Cuba natalicio de Juan Almeida Bosque

La Habana, 17 feb (ACN) Cuba recuerda hoy al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, combatiente del Ejército Rebelde, líder político y notable creador, cuando se cumplen 97 años de su natalicio.

A propósito de la efeméride, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, rememoró en un mensaje en X las palabras del General de Ejército Raúl Castro en su diario de campaña: “Almeida es lo más parecido al Titán que he visto en mi vida revolucionaria”.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, en la misma red social destacó que fue un ejemplo de revolucionario, patriota y de fidelidad a la Revolución.

Lo valoró #Raúl en su diario de campaña: "Almeida es lo más parecido al Titán que he visto en mi vida revolucionaria".



Su legado de resistencia y de no rendirnos jamás ante las dificultades y las presiones externas guía a nuestra diplomacia revolucionaria, agregó el Canciller en su publicación.

"Recordamos 97 aniversario del natalicio de Juan Almeida Bosque, ejemplo de revolucionario, patriota y fidelidad a la Revolución. Su legado de resistencia y de no rendirnos jamás ante las dificultades y las presiones externas guía a nuestra #DiplomaciaRevolucionaria".

Juan Almeida Bosque (17 de febrero de 1927 - 11 de septiembre de 2009) exclamó la conocida frase “¡Aquí no se rinde nadie…!, que se convirtió en emblema de la capacidad de resistencia de los cubanos.

Fue en el año 1956, ante el llamado enemigo a la rendición, luego del primer enfrentamiento armado del naciente Ejército Rebelde en Alegría de Pío, donde los inexpertos combatientes fueron casi masacrados.

Previamente, Almeida había participado en el asalto al cuartel Moncada (26 de julio de 1953), hecho por el cual guardó prisión, y luego de su exilio en México, salió en el yate Granma hacia el oriente de Cuba junto a otros 81 expedicionarios, para comenzar la guerra de guerrillas contra la tiranía de Fulgencio Batista.

En ese periodo mereció el grado de Comandante y fundó y condujo el Tercer Frente Mario Muñoz, en el cual, además de los seis mil kilómetros cuadrados que abarcó, se ganó el respeto y amor de los pobladores.

Tras el triunfo de la Revolución (1959) ocupó numerosas responsabilidades como integrante del Buró Político del Comité Central del PCC desde su fundación en 1965, vicepresidente del Consejo de Estado y presidente de la Asociación de Combatientes.

Además de su labor revolucionaria, también tuvo una prolífica obra musical y literaria, entre la que se incluyen más de 300 piezas musicales y doce libros.